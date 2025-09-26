El nuevo PGO de Santa Cruz de Tenerife entra en fase final con la vivienda como principal objetivo

El nuevo Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz entra en su fase final. El equipo redactor del documento, conformado por la Gerencia de Urbanismo y la asistencia técnica encomendada al estudio de arquitectura Coderch, ha mantenido un encuentro con la concejala de Urbanismo, Zaida González, para actualizar el estado del trabajo, que entre sus objetivos prioritarios tiene la mejora del acceso a la vivienda, la movilidad urbana y el disfrute de la ciudad, sin descuidar el desarrollo económico y la generación de empleo.
La edil del área manifestó ayer a DIARIO DE AVISOS que “la intención es concluir el documento y llevarlo a pleno para su aprobación inicial a finales de 2026, pero dependerá de los informes que nos vayan remitiendo otras administraciones”. En este sentido, detalló que “la finalización de los trabajos del futuro Plan General es una prioridad para Urbanismo, cuya responsabilidad es dotar a Santa Cruz de una ordenación que resuelva los problemas que se detectaron durante el tiempo de vigencia del PGO de 2013, que luego fue tumbado por la Justicia, para dar respuesta a las necesidades de la ciudad en el futuro”.
González señaló que “en el anterior Plan General había muchos puntos débiles, sobre todo de determinadas zonas que había que delimitar mejor y en lo que se va centrar el nuevo equipo redactor. No obstante, en el PGO de 1992, que es el que ahora está en vigor, hay muchos más problemas porque corresponde a un planeamiento antiguo que obliga a tomar decisiones urbanísticas con criterios de hace más de 30 años”.
Por ello, en esta reunión, el equipo técnico jurídico, contratado a principios de este año por la Gerencia y que colabora con el Servicio de Planeamiento, informó de que se encuentra en la fase final del diagnóstico del municipio. Hasta la fecha, se han recabado datos de distintas áreas y se han celebrado numerosas reuniones sectoriales con especialistas, revisando planes insulares, repercusiones en espacios de titularidad estatal como el puerto o el Ministerio de Defensa, así como servidumbres aéreas. Con ello, el trabajo de campo se acerca ya a su conclusión.
Por su parte, el alcalde, José Manuel Bermúdez, confió en que se pueda dar un nuevo impulso a un documento vital para ordenar el futuro urbanístico de la ciudad. “Es fundamental seguir avanzando en la ordenación de la capital, que nos ayudará a crear oportunidades en sistemas dotacionales, construcción de vivienda o la mejora de espacios en nuestro litoral, además de incluir en esa futura planificación el proyecto Santa Cruz Verde 2030”.
Tras la aprobación inicial se abrirá un periodo de consultas y alegaciones, destinado a enriquecer el documento final.