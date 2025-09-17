violencia de género

Piden 8 años de cárcel para un empleado de pub en Tenerife por agredir sexualmente a una menor

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de agresión sexual y otro leve de lesiones
La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife pide una pena de ocho años de cárcel para un hombre, que trabajaba como relaciones públicas en un pub de Tenerife, por agredir sexualmente a una menor.

El escrito de acusación, recogido por Europa Press, señala que el hombre aprovechó que la menor se encontraba sola para invitarla a una consumición y una vez en el interior del local, la llevó a otro local y la introdujo en una habitación donde, en contra de su voluntad porque “en ningún momento” quería mantener contacto sexual, la golpeó, desnudó y agredió sexualmente.

La menor no pudo abandonar las instalaciones del local hasta que finalizó la violación y como consecuencia de los hechos tenía un hematoma y diversas erosiones que tardaron en curarse una semana.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de agresión sexual y otro leve de lesiones y pide también la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de la menor y comunicarse con ella, libertad vigilada durante siete años y medio, el pago de una multa de 900 euros y una indemnización a la víctima de 25.350 euros por daños morales y las lesiones físicas causadas.

El juicio se celebra el próximo lunes, a las 10.00 horas, en la Audiencia Provincial.

