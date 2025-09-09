Agrede sexualmente, acosa y graba a su inquilina en Canarias

La Guardia Civil de Vecindario detuvo el pasado 26 de agosto a un hombre como presunto autor de un delito de agresión sexual y un delito contra la intimidad, tras la denuncia de su inquilina.
La víctima se había trasladado a la vivienda del detenido el pasado 12 de abril de 2025, tras acordar con él un alquiler mensual de 400 euros, sin contrato formal.
Durante los meses de convivencia, y según su testimonio, sufrió varias agresiones sexuales en distintas estancias de la casa. En cada ocasión, la inquilina afirmó que mostró su rechazo y pidió al sospechoso que se detuviera.
La denunciante manifestó, además, que el casero la acosaba habitualmente y que llegó a amenazarla de muerte en varias ocasiones, lo que la llevó finalmente a abandonar la vivienda y presentar denuncia.
Durante la investigación se reveló también un segundo delito contra la intimidad. La inquilina aseguró que al mudarse observó una cámara en el pasillo orientada hacia la puerta. Según el testimonio de la mujer, el detenido le indicó que estaba desactivada para respetar su privacidad.
El detenido y las diligencias fueron puestos a disposición del Juzgado de guardia de San Bartolomé de Tirajana.