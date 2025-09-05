Desmienten un bulo sobre una agresión sexual por un migrante en La Laguna

Una portavoz oficial de la Comisaría Provincial del Cuerpo Nacional de Policía en Santa Cruz de Tenerife desmintió ayer con rotundidad el embuste, que llegó a ser publicado por alguna página web que simula ser un medio de comunicación, y que ha circulado profusamente por redes sociales durante los últimos días en relación con una supuesta agresión sexual de un migrante a una mujer al parecer ocurrida en plaza del Cristo del municipio de La Laguna.
“Es un bulo”, zanjó la cuestión dicha portavoz a preguntas de este periódico sobre el relato en cuestión, tan elaborado como falso, según el cual un varón subsahariano habría agredido a una mujer que salía de un velatorio el pasado lunes en dicho emplazamiento de la Ciudad de los Adelantados.
“Ni pasó nada de eso ese día ni nos consta intervención de algún tipo en la plaza del Cristo que pueda parecerse”, aclaró la portavoz antes de añadir que, seguramente por su llamativa difusión, el bulo en cuestión incluso había sido objeto de interés por parte de mandos de la Comisaría Provincial. “Hay otras versiones que decían que había tenido lugar el mes pasado o en julio, pero no hay nada de nada”, apostilló.
Dado lo elaborado de la patraña, que incluía hasta la intervención de un taxista para salvar a la mujer, partes de lesiones y el arresto por la Policía Nacional del imaginado agresor, todo apunta a que se trata de una muestra más de la campaña de desinformación impulsada por la ultraderecha para justificar un discurso que vincula la migración con un índice mayor de delincuencia, pese a que las estadísticas desmienten rotundamente tal aseveración.
Cabe recordar que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya mostró el pasado martes su preocupación por los discursos de partidos como Vox, “que identifican inmigración con criminalidad”, aunque se refería concretamente al centro de menores de Hortaleza (Madrid), donde la formación convocó una protesta prohibida por la Delegación del Gobierno después de que la semana pasada se produjera la presunta violación de una menor de 14 por parte de un residente del centro.
“Esos discursos son falsos, generar dudas sobre determinados colectivos amparadas en bulos por partidos con representación parlamentaria me parece de una irresponsabilidad máxima y pueden generar un riesgo en el orden público, como hemos visto en Torre Pacheco (Murcia)”, advirtió el ministro.