Canarias sigue a la cabeza del país en los precios de alimentación y bebidas

Los precios de alimentación y bebidas fueron en 2024 un 1,20% más caros en Canarias que en el resto de España. Esto supone un aumento de 0,18 puntos porcentuales con respecto al dato del año 2023 (1,02%) y la presencia de una tendencia al alza, ya que es la tercera subida consecutiva desde 2021 (0,76%).
Este es uno de los datos que se desprenden de la operación estadística Paridades del Poder Adquisitivo (PPA) Canarias-total de España que publica el Instituto Canario de Estadística (Istac).
Muestra
De los más de 300 productos incluidos en la muestra, los alimentos fueron un 1,49% más caros en Canarias que en el resto del país en 2024. Por el lado contrario, las bebidas no alcohólicas y alcohólicas fueron un 0,07% y un 2,50% más baratas.
Sin embargo, si los datos de los precios se analizan eliminando el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) para Canarias y el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) para el resto de España (menos Ceuta y Melilla), se observa que el precio de los alimentos y bebidas en el Archipiélago es un 6,80% superior que en el resto del país.
La diferencia en 2023 fue el 6,67%, lo que supone que se ha producido una subida de 0,13 puntos porcentuales.
De la misma forma, si se eliminan el IGIC y el IVA para los productos incluidos en la muestra, tanto alimentos como bebidas no alcohólicas y alcohólicas fueron más caros en Canarias que en el resto del país: los alimentos, un 6,31%; las bebidas no alcohólicas, un 11,16%, y las bebidas alcohólicas, un 8,95%.
Paridades del Poder Adquisitivo Canarias-total de España realiza un estudio comparativo que analiza la evolución anual de los precios desde 2013 hasta 2024 para cadenas de supermercados que han ofrecido compras de sus productos en línea a través de sus páginas web.