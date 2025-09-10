El PSOE pide redistribuir la riqueza del turismo y Clavijo les compara con Maduro

El portavoz del PSOE en el Parlamento de Canarias, Sebastián Franquis, ha reclamado al presidente regional, Fernando Clavijo, medidas para distribuir la riqueza derivada de los “récords turísticos“, tras lo cual el jefe del ejecutivo lo ha asimilado a Nicolás Maduro y ha replicado que esa redistribución se realiza con creación de empleo, no confiscando hoteles.
En su pregunta en la sesión de control del pleno del Parlamento, Franquis ha detallado que en los últimos tres años Canarias bate récords de visitantes, de gasto turístico y beneficio empresarial, pero también es líder en desempleo, pobreza y desigualdad.
Instó al presidente a aprovechar la “bonanza económica” para adoptar “medidas transformadoras”, en vez de “plegarse a los intereses de los grandes grupos empresariales”.
“Las inversiones privadas superan los 7.000 millones en los últimos años, porque en Canarias se gana mucho dinero”, pero el Gobierno no adopta medidas que repartan la riqueza, mira para otro lado y “se ríe de los ciudadanos”, aseguró Franquis.
El presidente respondió que “la riqueza se redistribuye a través del empleo y de los impuestos, y este Gobierno ha decidido hacerlo fundamentalmente a través del empleo”.
En las islas hay “más empleo que nunca” y ha habido acuerdos con subidas salariales “de hasta un 14%”, dijo Clavijo, para quien “eso es transferencia de riqueza” y la manera de ir mejorando los indicadores.
Reprochó al representante del PSOE que al hablar de redistribución de la riqueza “cada vez se acercan más al régimen de Maduro” y afirmó que no se van a “confiscar hoteles y beneficios empresariales para repartirlos” porque “hay reglas de juego y democracia”.