Reyerta en Santa Cruz de Tenerife: uno de los implicados acaba en el hospital y la Policía Nacional investiga lo ocurrido

El CECOES recibió la alerta por el suceso a las 19.15 horas de este domingo
Un hombre, del que no han trascendido más datos, ha sufrido una agresión en la tarde de este domingo, en la calle Manuel López Ruiz, dentro del término municipio de Santa Cruz de Tenerife, según informa el 112.

El suceso tuvo lugar a las 19.16 horas, cuando la sala operativa del CECOES recibía una alerta en la que se informaba de una reyerta en la zona mencionada anteriormente.

El personal del SUC asistió a un afectado, que presentó policontusiones y un traumatismo facial de carácter moderado, y lo trasladó al al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

