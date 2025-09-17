El aviso de un supermercado de Santa Cruz alerta a la Policía: todo acabó en la parada del tranvía

Agentes de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife detuvieron a dos personas como presuntas autoras de un delito de robo con violencia e intimidación en un supermercado de la capital.
El suceso ocurrió el pasado martes, 9 de septiembre, a las 12:42 horas, cuando la Sala de Comunicaciones de la Policía Local recibió un aviso del Cuerpo Nacional de Policía informando de la sustracción de varios productos en el supermercado Altesa, situado en la calle Simón Bolívar.
Tras la alerta, agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional localizaron a dos individuos en la parada del tranvía del Conservatorio. Según fuentes policiales, sus características coincidían con las facilitadas por testigos presenciales.
En la intervención fueron identificados y se encontraron en su poder distintos artículos de alimentación supuestamente sustraídos.
Los dos sospechosos fueron trasladados a dependencias policiales para la tramitación de las diligencias correspondientes y su posterior puesta a disposición judicial.
La concejala de Seguridad del Ayuntamiento de Santa Cruz, Gladis de León, subrayó la coordinación entre los dos cuerpos policiales, al señalar que “la colaboración entre la Policía Local y la Policía Nacional fue esencial para localizar de manera inmediata a los responsables y recuperar los efectos sustraídos. Seguiremos trabajando en coordinación para que Santa Cruz sea una ciudad segura y con una respuesta rápida frente a cualquier delito”.
El Ayuntamiento y la Policía Local recordaron a la ciudadanía la importancia de comunicar de inmediato cualquier hecho delictivo, en el marco de las actuaciones para reforzar la seguridad en los distintos barrios de la capital.