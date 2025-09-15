Rodríguez y Muñoz brillan en Gran Canaria al conquistar el Nacional de SwimRun en Anfi Mogán

La costa de Mogán fue testigo de una auténtica fiesta del deporte con la celebración de la Anfi Mogán Swim Run, una prueba que volvió a combinar la dureza de la carrera a pie con la exigencia de la natación en aguas abiertas, coronando como nuevos campeones de España a la pareja formada por Germán Rodríguez y Daniel Muñoz, representantes del CD Vas.
Los campeonatos de Canarias y de España se desarrollaron de forma paralela en un recorrido total de 9.100 metros, divididos en 6.500 metros de carrera y 2.600 de natación, distribuidos en doce intensas transiciones. Con un límite de dos horas y quince minutos para completar el trazado, Rodríguez y Muñoz marcaron un tiempo de 1 hora y 15 segundos, el más rápido de la jornada.
El podio nacional
La clasificación general del Campeonato de España reflejó la competitividad de una disciplina que crece año tras año. En segunda posición se ubicó el tándem mixto de Irene Loizate y Ricardo Hernández, con 1:01:03, mientras que William García y Daniel Sánchez completaron el podio con un tiempo de 1:04:19.
Top 5 del Campeonato de España:
- 🥇 Germán Rodríguez / Daniel Muñoz – 1:00:15
- 🥈 Irene Loizate / Ricardo Hernández – 1:01:03
- 🥉 William García / Daniel Sánchez – 1:04:19
- 4º Mia Leadbbeater / Andrés Díaz – 1:04:29
- 5º Pavel Castro / José Rodríguez – 1:05:11
Los resultados completos están disponibles en swimruntour.es.
El Open Popular, con grandes nombres en acción
Más allá del campeonato nacional, el Open Popular ofreció también espectáculo y emoción, destacando la victoria del eslovaco Viktor Vovrusko, seguido de cerca por el legendario triatleta gallego Iván Raña, cuya presencia fue uno de los grandes atractivos del evento.
Participantes de todo el territorio nacional —incluyendo ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia o La Coruña— y de todas las Islas Canarias se dieron cita en Gran Canaria, representando a clubes como Erdelagua, CN Reales, Tenerife Reactivité, Pozo Team, Matarraña o Anthus, entre otros.
El evento estuvo organizado por Top Time Eventos, con el apoyo logístico del Ayuntamiento de Mogán y la colaboración de las federaciones de triatlón canaria y española. Desde la playa de Arguineguín hasta Isla Corazón, el despliegue fue impecable y permitió vivir una jornada de deporte de alto nivel.
Durante la entrega de premios, José Luis Trujillo, director general de Anfi, subrayó el valor del entorno: “Mogán y Anfi se están consolidando como destinos de referencia para el entrenamiento y la competición al máximo nivel. Aquí lo tenemos todo: clima, paisajes, instalaciones y una energía que inspira”, aseguró.
Equipos destacados por categorías
En la categoría femenina, el equipo VK Triatlón se llevó el oro con María Mújica y Serezade Sigut (1:17:55), mientras que en la modalidad mixta, el triunfo fue para Irene Loizate y Ricardo Hernández (1:01:03). Por su parte, Rodríguez y Muñoz confirmaron su superioridad también en la categoría masculina.
Anfi Mogán 2026: ya en el horizonte
Con un balance altamente positivo, ya se ha confirmado que la Anfi Mogán Swim Run volverá en el verano de 2026, con novedades y más atractivos para continuar consolidándose como uno de los grandes eventos deportivos del calendario nacional.