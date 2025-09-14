Román Rodríguez llama a la unidad de las izquierdas para frenar el avance de la extrema derecha

El secretario nacional de Estrategia, Programa y Formación de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), Román Rodríguez, considera que el actual panorama electoral estatal es “muy abierto”, con los dos bloques políticos —derecha y extrema derecha junto a sus aliados regionalistas, por un lado, y formaciones de izquierda estatal y partidos nacionalistas, por otro— situados en torno al 50 % de la intención de voto.
Rodríguez destacó que PP y PSOE se encuentran en un empate técnico, mientras que las formaciones a la izquierda de los socialistas, Sumar y Podemos, pagarían en las urnas la fractura de ese espacio.
En paralelo, los sondeos reflejan un crecimiento del PSOE, un incremento de Vox a costa del PP, así como la fortaleza de ERC y Junts en Cataluña, el buen posicionamiento del PSC-PSOE de Salvador Illa en esa comunidad y las expectativas favorables del BNG en Galicia.
Un escenario en disputa
Según el dirigente de NC-BC, el conjunto de encuestas abre margen “para que no se produzca un histórico retroceso político y social”, que a su juicio tendría graves consecuencias para el estado social y las libertades. En ese sentido, defendió que la unidad de las izquierdas en el ámbito estatal es esencial para frenar el acceso de la ultraderecha al Gobierno.
Rodríguez advirtió de los efectos de una victoria de la extrema derecha, que, según señaló, supondría la destrucción del estado social mediante recortes en pensiones, educación, sanidad y políticas de cuidados; el avance de ideas machistas, homófobas, racistas y xenófobas, la paralización de la lucha contra la crisis climática y un riesgo para el autogobierno derivado del centralismo.
Llamamiento a la responsabilidad
El secretario de Estrategia, Programa y Formación de NC-BC afirmó que es un deber ético y político enfrentarse a los planteamientos de la ultraderecha y generar condiciones para políticas orientadas a la equidad y la justicia. Recordó precedentes como las elecciones generales de julio de 2023 en España o los comicios de 2024 en Francia, en los que, dijo, se consiguió frenar el avance de estas formaciones.
Finalmente, Rodríguez subrayó que existen razones para que las izquierdas se movilicen y promuevan acuerdos unitarios que permitan acceder a las instituciones con programas sociales centrados en vivienda, calidad del empleo, pensiones, servicios públicos, crisis climática y derechos de las mujeres.