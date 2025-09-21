San Sebastián seduce por su variada cultura y gastronomía

La ciudad de San Sebastián, conocida también como Donostia en euskera, es una ciudad que combina sus paisajes naturales con una gran variedad de patrimonio histórico y una oferta gastronómica de renombre mundial.
Donostia no es solo un lugar al que se viaja, es un destino que se vive a través de todos los sentidos. Cada visita se convierte en una razón para enamorarse y, gracias a las cuatro conexiones semanales de Binter, con vuelos directos desde Tenerife Norte los lunes y viernes, quienes deseen conocer la ciudad vasca podrán hacerlo.
El casco antiguo, conocido como la Parte Vieja, es el alma histórica de la ciudad. Entre sus estrechas calles empedradas se encuentran algunos de los edificios más destacados, como la Plaza de la Constitución, la iglesia de Santa María del Coro y la Iglesia de San Vicente. Otro de los lugares más emblemáticos de la ciudad es la Playa de la Concha. Al final del recorrido los visitantes encuentran el Peine del Viento una obra del escultor Eduardo Chillida.
La gastronomía representa otro de los pilares de la ciudad. San Sebastián ha consolidado una reputación gastronómica a nivel nacional e internacional. Los pintxos, pequeños bocados llenos de sabor que combinan ingredientes de calidad, son uno de los platos más representativos de la ciudad, al igual que el txangurro, más conocido como centollo.
Para finalizar cualquier ruta gastronómica, San Sebastián destaca por la variedad de postres como su famosa tarta de queso de La Viña, la pantxineta o el pastel vasco.
Cada visita a Donostia se convierte en una razón para enamorarse y, gracias a las conexiones semanales de Binter, los que deseen conocer la ciudad vasca podrán hacerlo. Desde el aeropuerto de Tenerife Norte los vuelos despegan los lunes y viernes, mientras que desde Gran Canaria salen los jueves y domingos.
