Pedro Sánchez, al grano sobre los problemas de los jóvenes para acceder a la vivienda: anuncia ayudas de hasta 30.000 euros

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adelantó este lunes que el Consejo de Ministros revisará al alza la previsión de crecimiento económico de España para este año, situándola por encima del 2,6%. Además, presentó dos nuevas iniciativas destinadas a facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes.
Por un lado, el Ejecutivo pondrá en marcha una ayuda de alquiler con opción a compra cercana a los 30.000 euros. Por otro, se impulsarán subvenciones de hasta 10.800 euros para la compra de vivienda en zonas rurales.
Seguro de impago y falta de detalles
Durante su intervención en la reunión interparlamentaria del Grupo Socialista, Sánchez también aseguró que el seguro frente a impagos de alquiler —una medida que se debate desde hace meses— entrará en vigor en este mismo periodo de sesiones.
No obstante, no ofreció información adicional sobre los requisitos, plazos o condiciones de las nuevas ayudas, algo que tampoco aclararon fuentes consultadas por RTVE Noticias.
Reproches al PP y compromiso con las autonomías
El líder socialista recalcó que las Administraciones Públicas deben redoblar esfuerzos para abordar el problema de la vivienda y criticó la negativa de las comunidades gobernadas por el Partido Popular a aceptar propuestas como la condonación parcial de deuda o transferencias específicas para vivienda protegida.
En este sentido, Sánchez avanzó que el Ejecutivo propondrá a los gobiernos autonómicos un acuerdo para triplicar los fondos estatales destinados a vivienda, siempre y cuando las comunidades se comprometan a realizar un esfuerzo presupuestario similar.
Previsión económica
La actualización de la previsión de crecimiento del PIB español se aprobará este martes en el Consejo de Ministros. El dato superará el 2,6% fijado en la última estimación oficial, según confirmó el propio presidente.