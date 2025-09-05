El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife rescatará su antigua sede para 2026

El Ayuntamiento de Santa Cruz rescatará su antigua sede, ubicada en la calle General Antequera, para instalar las oficinas de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Movilidad y Accesibilidad Universal, además de recuperar la Oficina de Atención e Información Ciudadana junto al Palacio Municipal como antaño, según anunció ayer el alcalde, José Manuel Bermúdez.
La Junta de Gobierno del pasado lunes aprobó la salida a licitación de las obras de acondicionamiento de este edificio, cerrado en 2019 por el mal estado de la infraestructura, por un total de 4.041.625 euros y un plazo de ejecución de ocho meses.
Bermúdez explicó que “las obras adaptarán el edificio actual para un total de 187 empleados municipales en 3.300 m2 útiles, permitiendo mejorar las condiciones laborales de diferentes servicios y modernizar la gestión de las emergencias en el municipio, incluidos las sala Cetra (Protección Civil) y el Centro de Control de Movilidad, lo que permitirá descongestionar, a su vez, los edificios donde se encuentran en la actualidad”.
Por su parte, el concejal de Patrimonio Municipal, Javier Rivero, afirmó que “el mayor coste de la obra se destina a la baja tensión, telecomunicaciones y climatización, por casi dos millones de euros, seguido de carpinterías, con 447.184 euros, y los revestimientos por 398.403 euros”.
La distribución quedará con una planta baja que se destinará a la atención al público, además de la nueva Oficina de Atención e Información Ciudadana con zonas de espera, registro o el quiosco de atención online, por lo que también contendrá las salas de informática y telecomunicaciones, que ocuparán un total de 135 m2.
En la planta primera se ubicará el área de Seguridad Ciudadana, Emergencias, Movilidad y Accesibilidad Universal, mientras que en la segunda estarán las salas de Control de la Movilidad y Emergencias, actualmente en el edificio La Financiera, de la avenida Tres de Mayo.
Rivero afirmó que “esta planta se convertirá en un referente en la gestión de las emergencias en Canarias, además de actualizar la gestión y el control de los semáforos. También estará la nueva Sala de Coordinación de Operaciones de Emergencias (Sacop), la sala del Cetra, la Sala de Control de la Movilidad, sala de reuniones, almacén de Protección Civil y puestos para técnicos de emergencias”.
En la planta tercera se concentrará la Dirección General de Organización, dependiente de Presidencia, con 56 puestos de trabajo, distribuidos entre el Servicio de Organización y Gobierno Abierto, Participación Ciudadana, Transparencia, Modernización, Régimen Interno, Gobernanza y Calidad del Dato y el Servicio de Administración Interna, Soporte a Presidencia y Distritos.
Mientras, la planta cuarta la ocupa el Organismo Autónomo de Cultura y en la quinta se asignarán espacios habilitados para almacén y taller de Protección Civil e informática, todas con office, cuarto de limpieza y cuarto de telecomunicaciones, además de paneles acústicos para evitar reverberación.