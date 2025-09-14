Los italianos Talco celebran su 20 aniversario en el Aguere Cultural

Los italianos Talco llegan a Tenerife el próximo día 18 de septiembre como parte de la gira de celebración de su 20 aniversario. La cita, que contará también con la actuación de los locales Eméritos, tendrá lugar en el Aguere Cultural de La Laguna y dará comienzo a partir de las 20:30 horas. Las entradas se pueden conseguir a través de la web www.talco-punkchanka.com
Para esta efeméride Talco lanzó el 8 de noviembre del pasado un álbum en directo titulado “20 Anniversary Live!”, que fue grabado durante más de 30 conciertos en su gira ‘Videogame’, seleccionando lo más auténtico de cada actuación sin “sobregrabaciones ni retoques — real, sin nada falso, regrabado o sobregrabado”.
A lo largo de su intensa carrera, la banda de punk-rock italiana más importante y conocida de la actualidad ha grabado ocho álbumes de estudio y innumerables shows en clubes con el cartel de entradas agotadas e intensas apariciones en festivales por toda Europa.
Todo esto es gracias al estilo ‘punkchanka, altamente contagioso, una mezcla progresiva de punk-rock, folk, música latina y ska; es decir, la marca registrada de Talco que propicia que sus conciertos a largo del continente europeo sea sinónimos de fiesta y bailes alocados.
Talco es mucho más que una banda de fiesta que transmite diversión. Sus letras profundizan en cuestiones humanas existenciales como el concepto de la verdad, la degradación humana y la autoestima. Además, Talco aborda constantemente en sus temas los problemas de la ineptitud política y el fracaso social, como resultado de un desarrollo degradado en la sociedad moderna actual.