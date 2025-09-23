Tenerife coordinan las acciones sociales en el simulacro de riesgo volcánico

El Cabildo de Tenerife ha mantenido un encuentro con el Colegio Oficial de Farmacéuticos, las centrales de medicamentos Cofarte y Cofares, Cruz Roja y el área de Acción Social de la corporación para coordinar y concretar sus espacios de intervención en los ejercicios de respuesta ante una situación de riesgo volcánico. La misma está vinculada al desarrollo del simulacro que tendrá lugar este viernes en el marco de la Semana EU-Modex Tenerife 2025, que se celebra en Garachico del 22 al 28 de este mes.
En la reunión estuvieron presentes la consejera insular de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, y el director insular de Seguridad y Emergencias, Iván Martín, quienes hicieron las veces de anfitriones con los responsables de las entidades y la consejera de Acción Social del Cabildo, Águeda Fumero. En este espacio se establecieron las pautas de actuación en cada uno de los escenarios vinculados a la evacuación y albergue y los ejercicios propuestos de atención a la ciudadanía.
En la mesa se trató también el papel de los farmacéuticos y las centrales logísticas de medicamentos en las emergencias, así como su aportación tanto en la reposición de medicamentos que los figurantes dejaron atrás, como la ayuda que pueden prestar en la elaboración de pastilleros para el sector de mayores evacuado. Asimismo, se establecieron pautas con la Gerencia de Atención Primaria para facilitar la reposición rápida de los medicamentos.
Por otra parte, el área de Acción Social mostró su disposición de aportar los medios especiales para la evacuación de personas con movilidad reducida, la movilización de voluntariado con formación a demanda de las necesidades de la emergencia simulada, mientras que Cruz Roja atenderá las necesidades de albergue del número de personas que sean evacuadas, y a las personas que lleven consigo sus mascotas.
También ayer los responsables insulares se reunieron con empresas y entidades suministradoras y de la gestión de los servicios básicos esenciales. En concreto, con responsables y técnicos del Consejo Insular de Aguas de Tenerife, Carreteras y Movilidad, Residuos, Endesa, Red Eléctrica y telecomunicaciones al objeto de planificar las variables de actuación a tener en cuenta.
“Hablamos del suministro de agua potable, de energía eléctrica, transporte, saneamiento y gestión de residuos o las telecomunicaciones, que en un momento de crisis se pueden ver afectados. Es fundamental trazar una estrategia de actuación clara y definida para abordar los distintos inconvenientes que pueden surgir en una crisis”, declara la consejera.