Torres, alto y claro tras el primer traslado de un menor migrante de Ceuta a la Península: “Ha sido posible gracias a la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería”

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha calificado este lunes de “hecho histórico” el primer traslado de un menor migrante desde Ceuta a la península, concretamente para ser acogido en Córdoba, que se llevó a cabo este domingo.
En su cuenta de la red social X, el ministro ha afirmado este lunes que “ayer se produjo un hecho histórico: por primera vez un niño migrante pasó de ser tutelado por la comunidad a la que llegó, a estar tutelado por otra comunidad acogente”.
Torres ha señalado que el traslado “ha sido posible gracias a la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería.
Este menor migrante fue el primero en llegar a Ceuta días después de declararse la contingencia migratoria, a principios de septiembre.
El ministro ha afirmado que “posteriormente llegaron más niños a Melilla y a Canarias, que serán los siguientes en ser reubicados. Y esto ocurre, lamentablemente, mientras se siguen recibiendo alegaciones de comunidades gobernadas por el PP”, ha añadido.
Fuentes del Gobierno ceutí han detallado a EFE que un menor marroquí, de 17 años, ha sido acogido por Andalucía, concretamente en Córdoba, dentro del proceso abierto para el traslado de estos menores que han entrado ilegalmente en la ciudad.
El joven abandonó la ciudad acompañado por un educador justo unos días después de la visita oficial a la ciudad del secretario de Estado de Juventud e Infancia, Rubén Pérez.
Ceuta acoge actualmente a 563 menores, una situación que obligó al Gobierno local a solicitar de manera temprana la declaración de contingencia migratoria extraordinaria.