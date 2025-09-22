La entrevista a Torres en Atlántico Televisión se viraliza por el Nobel de la Paz

La entrevista al ministro ÁNGEL VÍCTOR TORRES en ATLÁNTICO TV, de DIARIO DE AVISOS, está teniendo un inusitado eco nacional en las redes sociales, televisión y medios impresos sobre las opciones de SÁNCHEZ para el Nobel de la Paz.
TORRES, al ser preguntado por el periodista CARMELO RIVERO sobre una hipotética disputa entre TRUMP y SÁNCHEZ por el prestigioso galardón que se dará a conocer el 10 de octubre en Oslo, no dudó en apoyar los méritos del presidente del Gobierno por liderar la protesta global contra el genocidio israelí en Gaza y el reconocimiento de Palestina.
Sus declaraciones se viralizaron de inmediato y ayer el tema fue debatido en las tertulias de diferentes cadenas de televisión.
En Francia, el presentador CLAUDY SIAR salió en defensa de la candidatura -no oficial- de SÁNCHEZ tras la entrevista a TORRES en ATLÁNTICO TV.
La noticia, en España, merece, como era de esperar, el rechazo político y mediático conservador, y es bien recibida en el ámbito de la izquierda.