Ángel Víctor Torres: “Me sorprende que PP y Vox den más importancia a la cancelación de una prueba deportiva que a la muerte de 20.000 niños”

El ministro Ángel Víctor Torres (Política Territorial y Memoria Democrática) admite que la política desgasta, pero confiesa que se dedica a ella por vocación y no dudó en reincorporarse tras ser intervenido con éxito de un cáncer.
En la entrevista para ATLÁNTICO TV, que publica hoy DIARIO DE AVISOS, Torres aborda su vida en Madrid, tanto en el Congreso como en la Moncloa, donde reside, y los desafíos de Canarias y el mundo, de la inmigración al genocidio en Gaza, que polarizan el momento político y social.
El expresidente canario y secretario general del PSC-PSOE será candidato en 2027 y cuenta cómo ha sido hasta ahora su relación con Fernando Clavijo, con quien protagonizó la batalla por la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería para la derivación de los menores africanos no acompañados de Canarias al resto del país.
– ¿Cómo se encuentra, después de haber sido operado del cáncer de próstata? ¿Cómo ha vivido ese proceso?
“Gracias por la entrevista y por la pregunta personal. Me encuentro bien. Cada último viernes de mes me hago pruebas de seguimiento. Como me explicó el médico, si todo va bien y se mantiene el control, no falleceré por esto, pero nunca se puede hablar de curación total. Hay que seguir una rutina constante, y por ahora los parámetros son buenos.”
– ¿Cómo supo que estaba enfermo?
“El diagnóstico fue inesperado. Fui al médico por una molestia en la pierna, relacionada con varices. Me hicieron una analítica y el PSA salió en 17, cuando el límite es 4. Dos años antes, ya había dado algo elevado, pero sin anomalías. Esta vez, el valor obligó a hacer una resonancia urgente, seguida de biopsia y pruebas para descartar metástasis. Por suerte, no se había producido. El médico me dijo que, de no haberme operado, en menos de un año habría sido otra historia.”
– ¿Cómo se encaja una mala noticia de esa naturaleza?
“El impacto inicial es fuerte. Luego viene compartirlo con tu mujer, tus hermanos, tus amigos… y ahí se pone a prueba el cariño de quienes te rodean. No fue fácil: estuve hospitalizado, tuve que comparecer con una sonda, y cada revisión médica era una incertidumbre. Un compañero del ministerio que pasó por lo mismo me dijo algo que nunca olvidé: lo peor no fue el dolor, sino la incertidumbre. Cada revisión te pone los nervios a flor de piel. Afortunadamente, la familia, los amigos y la sociedad canaria han estado ahí. Agradezco de corazón a todos los que se han preocupado. Las cosas van bien.”
– ¿En algún momento sintió el impulso de dejar la política, de retirarse y cambiar de vida?
“No, sinceramente, no. Esta experiencia te cambia la forma de ver las cosas. Lo que antes te ponía nervioso, ahora lo relativizas. Al final, la salud es lo más importante; todo lo demás depende de ella. A veces damos demasiada dimensión a problemas cotidianos, cuando los verdaderos golpes son la pérdida de un ser querido o recibir una noticia que te cambia la vida. Creo que de todo esto he salido fortalecido.”
– A menudo, vemos a los políticos enfrascados en batallas virulentas, sometidos a un estrés crónico, ignorando su condición humana…
“Bueno, claro, es importante dar a cada cosa su justa medida y aprender a controlar el nerviosismo. Estoy en política por vocación de servicio, aunque no es mi profesión. Pensaba que sería algo temporal, pero las circunstancias lo han alargado. Aun así, lo más importante es la familia. Cuando lo pasas mal, son quienes nunca fallan.”
– Vive actualmente en La Moncloa…
“Sí. Ocupo una de las dos viviendas del complejo, la que suele ser para vicepresidentes. Cuando se vacía el recinto, quedamos el presidente con su familia y yo con mi director de gabinete. Es un buen sitio, y el presidente quería tener cerca a alguien de confianza.”
– ¿Comparten momentos viviendo uno al lado del otro?
“Aunque vivimos en espacios distintos, hemos compartido momentos, incluso las Navidades, y se facilita la coordinación. Estoy agradecido de que el presidente quisiera que yo estuviera allí.”
– La imagen de Sánchez es la de un resistente. ¿Es tan fuerte como parece o está también la dimensión íntima que no se ve?
“Se dicen cosas que no reflejan quién es. Tiene principios firmes y una gran responsabilidad con España. Muchos habrían claudicado, pero él sigue adelante. Es admirable cómo resiste.”
– En redes sociales, alguna vez se ha deslizado que el desencuentro entre Sánchez y Trump es porque los dos aspiran al Nobel de la Paz. ¿Qué opina?
“Yo tengo claro quién se lo merecería.”
-¿Quién se lo merecería?
“Bueno, indudablemente, tenemos a un presidente del Gobierno de España que desde el primer momento dijo claramente que lo que estaba ocurriendo en Gaza era algo inaceptable y se colocó en la defensa del orden internacional basado en la paz y no en los criterios de antojo de líderes diversos, entre ellos el propio Donald Trump, cuando se coloca, en momentos determinados, al lado de Putin y no de Zelenski, al lado del invasor y no del invadido. Esto le ha generado alguna crítica internacional al presidente del Gobierno absolutamente injusta, porque ha puesto por delante sus principios, y estoy seguro de que la mayoría de los españoles y las españolas se lo aplauden.”
– ¿Lo de Gaza es un genocidio?
“Lo que ocurre en Gaza es un genocidio. Me sorprende que el PP y Vox den más importancia a la cancelación de una prueba deportiva que a la muerte de 20.000 niños, 60.000 civiles, la desnutrición masiva y el bloqueo de ayuda humanitaria. No denunciarlo es ser cómplice. Estamos ante una atrocidad absoluta, y banalizarla es inaceptable.”
– ¿Cómo interpreta el contraste entre la manifestación de Reino Unido por causas ultras, como la inmigración, y la de España por los derechos humanos, con el incidente de la Vuelta Ciclista por la paz en Gaza?
“España está en el lado correcto de la historia. Basta mirar el siglo XX para entender que muchas guerras escondían detrás el racismo, el supremacismo y el exterminio. El pueblo judío ha sido masacrado a lo largo de la historia, pero eso no justifica que hoy se masacre a otro pueblo. No se puede justificar que niños y niñas pierdan la vida por una causa bélica. Ni uno solo merece morir. Hay que condenar esta barbarie y exigir su fin. Como seres humanos, deberíamos sentir vergüenza ante lo que está ocurriendo.”
– ¿Lo que ha sucedido en Canarias con los menores africanos ejemplifica las actitudes xenófobas?
“Sí, y ha dejado claro quién actúa con responsabilidad. Cuando el Gobierno propuso trasladar menores solicitantes de asilo a Pozuelo de Alarcón, donde se había acogido a niños ucranianos, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, gobernados por el PP, pusieron trabas que antes no existían. La pregunta es sencilla: ¿por qué sí con niños blancos y no con niños negros? Hay alcaldes que han acogido menores con discreción, porque, si no, aparecen pancartas xenófobas. Vox y el PP han convertido el racismo en una causa política frente a niños que solo buscan una oportunidad. La reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, que aprobó finalmente el Congreso, es justa y necesaria. Si Feijóo la deroga, ¿qué pasará con los menores en Canarias, donde el PP cogobierna? Lo logrado es histórico: desde 2004 se pedía que el Estado asumiera su responsabilidad con los menores no acompañados. Hoy, un gobierno progresista ha puesto los derechos humanos por delante, como debe ser.”
– ¿Cómo valora la excepción española en Europa con su apertura a la inmigración?
“Responde a nuestra historia. España ha sido país de emigrantes: muchos españoles buscaron un futuro en Europa y Latinoamérica. Esa experiencia nos ha hecho más acogedores. Otros países no tienen esa tradición, y el populismo ha alimentado el rechazo al que viene de fuera. España debe seguir defendiendo los derechos humanos.”
– Las redes sociales amplifican el rechazo al migrante…
“El miedo al forastero ha existido siempre, pero hoy se propaga con más fuerza a través de las redes. Se criminaliza al inmigrante, especialmente desde discursos de ultraderecha, que lo presentan como una amenaza. En Gran Canaria, un caso grave protagonizado por un inmigrante irregular eclipsó otros cuatro sucesos violentos ocurridos el mismo día, todos cometidos por ciudadanos locales. Solo uno se viralizó. No es cierto que los inmigrantes generen más problemas de convivencia. Muchos delitos graves, como las violaciones, ocurren en entornos familiares. Pero los casos que involucran a personas extranjeras se difunden con rapidez, alimentando un mensaje peligroso que distorsiona la realidad y fomenta la xenofobia.”
– ¿Cómo es hoy su relación con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, tras el abrazo por fuera del Congreso cuando se aprobó la reforma de la ley de Extranjería, que ambos habían promovido?
“Estoy muy satisfecho de haber impulsado desde el Consejo de Ministros el real decreto que modificó el artículo 35 de la Ley de Extranjería. Fue un trabajo conjunto con el Gobierno de Canarias, que aportó propuestas jurídicas, aunque la negociación final se hizo directamente entre el Gobierno de España y Junts, logrando una solución estructural para todas las comunidades. El abrazo con Fernando Clavijo fue sincero. Habíamos tenido diferencias, pero compartíamos el objetivo. A pesar de los obstáculos del Partido Popular y la frustración inicial, logramos sacar adelante una reforma histórica. Es, sin duda, uno de los logros que más me enorgullecen en mi trayectoria pública.”
– ¿Cree que con la ‘precampaña’ en marcha aflorarán intereses políticos contrapuestos?
“Sinceramente, sí. No tiene lógica que diputados canarios del PP votaran en contra de la reforma de la Ley de Extranjería, que el propio presidente consideraba prioritaria, y miembros de ese partido sigan sentados en su Consejo de Gobierno. No se puede decir una cosa y actuar de forma contraria. El señor Domínguez (PP) defendía la reforma, pero sus diputados votaron en contra, y Fernando Clavijo lo permitió. Se critica al Gobierno de España por no ser suficientemente rápido, pero sus socios votaron directamente en contra. Es una incoherencia flagrante. Lo mismo ocurrió con medidas contra el apagón, con ayudas para La Palma o mejoras para pensionistas canarios. El PP de Canarias las pedía, pero el PP nacional las rechazaba. Y Clavijo lo aceptaba. Romper un Gobierno no es fácil, lo sé por experiencia. Como alcalde, tuve que cesar a cinco concejales del PP por razones políticas, no personales. Entre ellos, una antigua alumna y amiga. Pero hay momentos en los que hay que poner por delante la coherencia y el interés público.”
– ¿Le habrían dado estabilidad los socialistas, si Clavijo hubiera optado por gobernar en minoría?
“Lo primero es la coherencia. No se puede mantener en el Gobierno a quien te da la espalda en los grandes asuntos de Canarias. El Partido Socialista es serio, no desestabiliza las instituciones. Nunca he dicho que el Gobierno de Canarias sea ilegítimo, como sí han hecho otros líderes del PP respecto al Gobierno de España. Ganamos las elecciones, incluso en la lista autonómica, y actuamos con responsabilidad.”
– Permítame que insista, ¿el PSOE estaría dispuesto a dar estabilidad a CC?
“Sí. En román paladino: hubo más gente en 2023 que quiso que yo fuera presidente que en 2019, y, más aún, que no quería que lo fuera Fernando Clavijo. Sacamos 25 diputados, pero las reglas parlamentarias son las que son. Él es el presidente legítimo, y como tal debe defender los intereses de Canarias. No se puede decir que se defienden esos intereses mientras se gobierna con un partido que vota en contra de ellos. El PSOE no está para desestabilizar. Hemos apoyado muchas medidas del Gobierno de Canarias, otras no. Si ese Gobierno se fragmentara por razones objetivas, estaríamos dispuestos a sacar adelante lo necesario para los canarios.”
– ¿Cree que la eventual retirada de Román Rodríguez como candidato de Nueva Canarias en 2027 menguará sus posibilidades de formar un Gobierno alternativo?
“Es una decisión que corresponde a Nueva Canarias. Román Rodríguez es ahora secretario de Estrategia, y no sabemos si será candidato o no. En cualquier caso, nosotros trabajamos para construir una alternativa sólida, con quienes compartan un proyecto de progreso para Canarias. Las alianzas se decidirán en su momento, con sentido común y responsabilidad.”
– ¿Cómo funcionó la cohabitación de ambos en el Gobierno?
“Román Rodríguez ha sido presidente y vicepresidente del Gobierno de Canarias, y un compañero leal en los momentos más difíciles. Tengo una excelente relación con él, como también con quienes se han escindido de Nueva Canarias. Este partido nació como una fuerza nacionalista y progresista, y lo ha demostrado: subió impuestos a las grandes fortunas, apostó por la educación pública, impulsó la etapa educativa de 0 a 3 años y reforzó la sanidad. Durante el pacto de las flores, invertimos 2.000 millones más en políticas sociales. Eso no se ha vuelto a ver. Ha habido una renovación y algunos alcaldes han creado nuevas formaciones. La clave es si seguirán apostando por gobiernos progresistas o si se aliarán con la derecha, que hoy está entregada a la ultraderecha. Un hipotético gobierno central dominado por Vox sería especialmente perjudicial para Canarias.”
– ¿Por qué dañaría, en particular, a las Islas?
“Porque somos un territorio que necesita descentralización. Nuestra sanidad, educación y fiscalidad responden a una realidad insular muy singular. Vox, en cambio, defiende una visión centralista. En una reunión sobre menores no acompañados, su diputado canario propuso devolverlos a sus países, algo ilegal. Su alternativa fue que no salgan del lugar donde llegan, es decir, que se queden en Canarias. Eso sería catastrófico.”
– ¿Se quedarían aquí definitivamente?
“Esa es la consecuencia de su propuesta. Por eso pregunto al señor Feijóo qué haría si gobierna con Vox y derogan la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, que, según Fernando Clavijo, es el mayor logro de su mandato.”
– Tras el anuncio de Sánchez, usted ha destacado que cerca de 9.000 viviendas saldrán del mercado vacacional en Canarias, por incumplir la normativa, para pasar al alquiler residencial. ¿Será de inmediato?
“Sí, es una medida inmediata. Hay plataformas que ya están retirando viviendas que no cumplen la normativa. El objetivo es reducir la tensión en los precios del alquiler. Es una acción concreta para mejorar el acceso a la vivienda.”
– Canarias tiene muchos problemas, pero ese, sin duda, es de los más graves.
“¿Cómo se explica que con 18 millones de turistas haya profesores que no pueden alquilar una vivienda? Es una realidad que denuncian los sindicatos: hay docentes que renuncian a sus plazas por no poder pagar un alquiler. Sin embargo, el consejero de Educación lo niega. Mientras tanto, municipios como Las Palmas de Gran Canaria piden ser declarados zonas tensionadas y el Gobierno de Canarias no actúa. Sacan un decreto sobre vivienda vacacional, que, lejos de frenar el problema, lo agrava.”
– ¿Echa en la falta la ecotasa?
“Esa es la gran pregunta. ¿Cómo es posible que no tengamos una tasa por pernoctación? Nosotros solo gobernamos cuatro años, tras 26 de gobiernos nacionalistas. Y en ese tiempo tuvimos que afrontar la quiebra de Thomas Cook y una pandemia…”
– Que hizo realidad la distopía del turismo cero…
“Exacto. No alcanzamos las cifras de 2019 hasta diciembre de 2023, cuando ya no estábamos en el Gobierno. Lo preocupante es que cuando hay movilizaciones ciudadanas sobre el turismo, algunos representantes institucionales dicen que hay que escuchar, que hay que ser valientes. Pero esa valentía desaparece semanas después. Hablan de tasas, pero solo para cobrar por visitar ciertos lugares. La sociedad canaria pide mucho más.”
– ¿A qué se refiere?
“A que se redistribuya la riqueza. ¿Cómo es posible que con 18 millones de turistas tengamos una de las rentas per cápita más bajas del país? ¿Por qué seguimos teniendo niveles tan altos de pobreza y dependencia? Hay comunidades que sí reparten los beneficios del turismo. En Canarias, no.”
– Quisiera volver a la política nacional. ¿Cómo le afectó a Sánchez el caso Cerdán?
“Lo ha dicho públicamente. Pensó en dejarlo y lo compartió con nosotros, los secretarios regionales. Fue un momento muy difícil. Pero tomó la decisión de seguir, y yo se lo aplaudo. Es fundamental para la mayoría social de este país. La historia lo reconocerá. Cuando surgió el caso de Santos Cerdán, le exigió la dimisión y le pidió el acta de diputado. En cambio, otros partidos expulsan a quienes denuncian, como ocurrió con Pablo Casado en el PP.”
– ¿En su caso, qué espera que suceda en futuros informes de la UCO, tras defenderse de las acusaciones de Víctor de Aldama?
“No temo que salga nada en los informes de la UCO; al contrario, deseo que se aclare cuanto sea necesario. Cuando se me acusó de hechos gravísimos, el juez exigió pruebas. Víctor de Aldama presentó una del año 2018 que me situaba en Madrid, cuando yo estaba en casa con mi familia en Canarias. Fue una difamación sin fundamento. Por eso hemos presentado las querellas correspondientes. La difamación es gratuita, pero la verdad debe prevalecer.”
– Hablábamos al comienzo de la salud de los políticos. En las redes, no han faltado las especulaciones interesadas sobre la pérdida de peso del presidente…
“Está más delgado, pero tiene buena salud. Lo que ha pasado le ha afectado, claro, pero está fuerte. Y por eso valoro aún más que haya decidido continuar.”