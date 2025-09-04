El Ayuntamiento no permitirá tuk tuk en las calles de Santa Cruz de Tenerife

El Ayuntamiento de Santa Cruz “no permitirá” que los pintorescos tuk tuk, vehículos triciclo motorizados, de seis plazas, destinados principalmente al transporte de turistas a precios baratos, operen en la capital. Además, sancionará a aquellos que aparquen en suelo público, aunque no lo hagan con fines económicos, según ha asegurado la concejala de Movilidad, Evelyn Alonso.
La edil ha respondido así a la denuncia esgrimida por las asociaciones de taxistas, Élite y La Gremial, que denunciaron a DIARIO DE AVISOS la llegada de tuk tuk a la ciudad “sin que nadie haga o diga nada”. Por ello, amenazaron con emprender la lucha si el consistorio permite, finalmente, la entrada de un servicio que consideran representa un “intrusismo” directo para el sector del taxi en el municipio.
Al respecto, la edil ha explicado que “el Ayuntamiento no ha dado ninguna autorización a empresas de tuk tuk para que puedan operar ni ejercer la actividad en la ciudad, a pesar de que es cierto que hay varios vehículos matriculados circulando por calles. He hablado con el Cabildo y con el Gobierno de Canarias al respecto y ninguna de estas administraciones ha concedido permiso a estos coches ni en Santa Cruz ni en la Isla”.
Además, ha señalado que “los tuk tuk en la capital tienen la matrícula azul con letras blancas, la cual es habitual para los taxis o los vehículos de turismo con chófer (VTC) destinados a turistas, lo que implica que a la hora de circular han tenido que presentar algún tipo de documentación para ejercer la actividad, pero no sabemos a quien. Por ello, enviaré una carta a la Dirección General de Tráfico para que nos aclare la situación”.
Alonso recalcó que, “aparte de no poder ejercer, los tuk tuk tampoco pueden aparcar en suelo público en ninguna calle de la capital, pues denegué dicha petición con un decreto firmado en noviembre de 2024. Ahora lo que existe es un vacío y una desinformación sobre los permisos obtenidos”.