‘Una batalla tras otra’ llega dispuesta a conquistar los cines

Esta semana, entre el abanico de estrenos de cine en cartelera destacan Una batalla tras otra, lo nuevo de Leonardo DiCaprio; Maspalomas, rodada en Gran Canaria, y las propuestas de género terror y fantasía Strangers: Capítulo 2, El vengador tóxico y Sketch, cuidado con lo que dibujas, entre otras.
Llega a los cines la nueva película de Paul Thomas Anderson Una batalla tras otra, que ha revolucionado la crítica internacional y ya suena como una de las favoritas a los Premios Óscar. Adaptación de la novela Vineland, de Thomas Pynchon, sobre los movimientos radicales de los años 60, está protagonizada por Leonardo DiCaprio, junto a Benicio del Toro, Sean Penn y Regina Hall. En la película, cuando su malvado enemigo resurge después de dieciséis años, una banda de exrevolucionarios se reúne para rescatar a la hija de uno de los suyos.
La reinvindicativa Maspalomas aterriza también en cines, tras su aplaudida presentación esta semana en la sección oficial del Festival de Cine de San Sebastián. José Mari Goenaga y Aitor Arregi dirigen a José Ramón Soroiz y Nagore Aranburu en esta conmovedora historia rodada entre el País Vasco y el sur de Gran Canaria. Gira alrededor de un hombre de 76 años que se ve empujado a volver al armario tras sufrir un inesperado accidente.
También de producción española, llega Ya no quedan junglas, dirigida por Luis Gabriel Beristáin y protagonizada por el actor neoyorquino Ron Perlman (Premio Isla Calavera de Honor 2024), Megan Montaner y Hovik Keuchkerian. En esta ficción, un exsoldado solitario se hace amigo de una prostituta ucraniana. Tras su asesinato, busca venganza contra los abogados sospechosos, cruzándose con una policía perturbada y un despiadado asesino a sueldo.
Se estrena Relay, el esperado nuevo thriller conspirativo del nominado al Oscar David Mackenzie (Comanchería), una carrera contrarreloj en un mundo donde la verdad puede costarte la vida con Riz Ahmed y Lily James.
Además, se estrena la película de terror Strangers: Capítulo 2. El responsable de clásicos del cine de acción como Máximo riesgo o Deep Blue Sea Renny Harlin repite en la dirección de la segunda entrega de la trilogía. Maya (Madelaine Petsch) y Ryan (Froy Gutierrez) vivieron una auténtica pesadilla en la primera parte. Lo que debía ser un viaje romántico en pareja, se acabó convirtiendo en el juego cruel y enfermizo de tres enmascarados dispuestos a hacer cualquier cosa para su entretenimiento. Pero Maya sobrevivió y su pesadilla aún no ha terminado. Los tres extraños han vuelto para acabar lo que empezaron.
Mientras, en el marco de la ciencia ficción, encontraremos en cartelera La astronauta, escrita y dirigida por Jess Varley. Kate Mara es Sam Walker, quien regresa en extrañas circunstancias de su primera misión espacial. El general William Harris (Laurence Fishburne) la obligará a permanecer en cuarentena, bajo la estricta vigilancia de la NASA, en una casa aislada de alta seguridad. Es posible que no haya vuelto sola a la Tierra.
Legendary Pictures recupera el clásico de serie B de Troma El vengador tóxico para las nuevas generaciones. El actor Peter Dinklage da vida al irreverente, extremadamente violento y poco políticamente correcto personaje protagonista. Le acompañan en el reparto Elijah Wood y Kevin Bacon. En la película, un catastrófico accidente transforma a un conserje gris y explotado en una evolución del héroe.
De producción francesa, veremos Los lazos que unen, de Carine Tardieu, sobre Sandra, una librera extremadamente independiente, y su relación con su vecino Alex, un joven arquitecto que queda viudo, con dos hijos pequeños.
Para el público familiar
Y dirigida a toda la familia, se estrena Sketch, cuidado con lo que dibujas, una mezcla de fantasía, comedia y emoción. Seth Worley, director, guionista y experto en efectos visuales, debuta en la dirección con esta experiencia cinematográfica de cuidada estética y sensibilidad. Es la aventura de una niña con mucha imaginación que deja caer accidentalmente su cuaderno en un misterioso estanque y sus dibujos cobran vida.