Llega el veranillo de San Miguel a Canarias: así afectará a las Islas, según la Aemet

El veranillo de San Miguel es considerado meteorológicamente como un periodo con tiempo excepcionalmente seco y cálido que sucede habitualmente durante los meses de otoño. Este fenómeno climático se celebra cada año en torno a la festividad de San Miguel, el 29 de septiembre, motivo por el que recibe el nombre del santo.
Este fenómeno suele durar aproximadamente una semana, trayendo los días de verano de vuelta, para finalmente dar ya paso a la bajada de temperaturas típica de los meses de otoño.
El inicio de la semana ha dejado un ambiente fresco y plenamente otoñal en buena parte de España. El miércoles, solo en áreas de Andalucía y el sur de Extremadura se rebasaron los 30 °C, mientras que en numerosas capitales del norte las máximas ni siquiera alcanzaron los 20 °C. En este contexto, muchos se preguntan si este año se notará el llamado «veranillo de San Miguel».
Desde este jueves, y especialmente de cara al fin de semana, se prevé un repunte térmico que suavizará el tiempo. Las máximas subirán y quedarán atrás las anomalías negativas más extendidas. Aun así, en la mitad norte —Cantábrico, alto Ebro, norte de Aragón y Cataluña, y amplias zonas de Castilla y León— será difícil llegar a 20 °C. Las mínimas también seguirán siendo bajas en el interior norte, con valores que en muchas regiones no alcanzarán los 10 °C.
La causa del cambio será la retirada de la vaguada de aire frío en altura que afecta al país. Con más estabilidad, las temperaturas tenderán a escalar entre viernes y domingo bajo la influencia de una dorsal. No obstante, habrá que vigilar los restos del huracán Gabrielle —ya transformado en borrasca—, que podrían introducir algunos matices en la evolución.
Coincidiendo con las fechas del popular «veranillo de San Miguel», el fin de semana traerá jornadas más templadas tanto en las máximas como en las mínimas. Lo más probable es que el pico de calor se registre el sábado.
En cuanto a cifras, los 30 °C podrán superarse en sectores del sur de Extremadura, Murcia, el sur de la Comunidad Valenciana y en numerosas zonas del interior andaluz; de forma más puntual no se descartan en los valles del Tajo y del Guadiana. El valle del Guadalquivir concentrará los valores más altos, con previsión de 31–32 °C en ciudades como Córdoba y Sevilla, e incluso hasta 33 °C en Murcia.
El veranillo de San Miguel en Canarias
En el centro peninsular y en el valle del Ebro las máximas se moverán entre 25 y 29 °C. La meseta norte podría rebasar levemente los 25 °C, mientras que más al norte lo habitual será quedarse en torno a 20–22 °C. En Baleares y en el litoral mediterráneo se esperan 25–28 °C, y en Canarias los termómetros superarán con facilidad los 25–27 °C.
La última actualización sugiere que, si la borrasca remanente de Gabrielle entra por el suroeste, el domingo podría refrescar en esa zona, al tiempo que se registre un ascenso térmico en el centro peninsular por advección de aire más cálido. Aun así, persiste cierta incertidumbre sobre su trayectoria final.
En las madrugadas, aunque las mínimas irán repuntando de forma local desde el jueves y de manera más general durante el fin de semana, el frío seguirá notándose en amplias áreas del interior del norte. En el sur y en las costas el ambiente nocturno será más suave, pero el veranillo de San Miguel no se dejará sentir tanto durante la noche.