¿Qué significa que la plaga de filoxera en Tenerife se dé por contenida?

El consejero de Sector Primario del Cabildo tinerfeño, Valentín González, consideró ayer “contenida” la situación de la filoxera en la Isla tras las conclusiones de la mesa técnica, que muestran que, después de 4.000 prospecciones, el número de positivos se mantiene estable en 65, todos en la “zona cero” de Tacoronte Acentejo-La Orotava.
González ha apuntado que la vendimia se encuentra en “pleno apogeo”, con áreas como el Valle de Güímar donde prácticamente ha concluido. En otras Denominaciones de Origen se ha vendimiado más de la mitad de las fincas, mientras que en Tacoronte-Acentejo aún no han llegado a esas cifras, aunque lo harán en los próximos días.
En la actualidad, 50 profesionales realizan el trabajo de campo en las explotaciones agrarias del territorio insular, dando cumplimiento a la orden del Gobierno de Canarias en relación al control y contención de esta plaga, que “afortunadamente está localizada en una sola zona de la Isla”.
El consejero anunció que “la Corporación prevé llevar al pleno un plan de choque con destino al subsector vitivinícola de Tenerife para los próximos años, que consolide su importancia, con medidas financieras, técnicas y de comunicación.
Aprobado el refuerzo de controles fitosanitarios en Canarias
Por otra parte, una moción de Coalición Canaria para reforzar los controles fitosanitarios en puertos y aeropuertos del Archipiélago, y así evitar la entrada y propagación de plagas, recibió ayer el respaldo mayoritario del Congreso de los Diputados.
La iniciativa, consecuencia de una interpelación al ministro de Agricultura, Luis Planas, fue defendida por la diputada nacionalista Cristina Valido, quien ha aludido a la “terrible sorpresa” de la aparición en verano de la filoxera en viñedos de Tenerife, una plaga hasta ahora inédita en el Archipiélago.
Valido destacó que “las plagas en Canarias entran por puertos y aeropuertos”, de ahí que se inste al Estado reforzar los puestos de control en frontera de Canarias.
Este punto de la moción fue aprobado casi por unanimidad en el Congreso, con 334 votos a favor y cuatro abstenciones.
El segundo punto de la iniciativa, validado por mayoría, insta al Gobierno a establecer un paquete de ayudas destinado a apoyar las labores de control, inspección y erradicación de la filoxera de la vid en Tenerife.
En concreto, se reclama a la administración central compensar al sector vitivinícola por las pérdidas ocasionadas por la plaga, para evitar que los agricultores tengan que asumir en solitario las consecuencias derivadas de “deficiencias en los controles fitosanitarios”.
Además, se pide habilitar un puesto de control fitosanitario fijo en el aeropuerto de Tenerife Sur para complementar al del puerto capitalino.
¿Qué significa que la plaga de filoxera en Tenerife se dé por contenida?
Decir que la plaga de filoxera está contenida significa que:
- Se ha detectado y limitado su presencia a la zona cero de Tacoronte-Acentejo y La Orotava, sin que se haya extendido al resto de Tenerife.
- Las más de 4.000 prospecciones realizadas y las 65 localizaciones confirmadas están bajo control y vigilancia constante.
- La plaga no ha sido erradicada, sigue presente, pero se encuentra en niveles que permiten gestionarla con las medidas de control adoptadas.
- El Cabildo y el Gobierno de Canarias mantienen un operativo con 50 profesionales de campo que aplican las acciones contempladas en la orden oficial: control, prevención y seguimiento.
- Implica que, mientras esté contenida, la actividad vitivinícola en el resto de la isla puede continuar con cierta normalidad, aunque bajo protocolos de seguridad y vigilancia estricta.
En decir, “contenida” equivale a que la filoxera no se ha expandido más allá del área localizada y está bajo control técnico, aunque no desaparecida.