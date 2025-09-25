Piden frenar la proliferación de villas turísticas en Adeje

El Grupo Mixto Podemos-Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Adeje presentará mañana una moción para limitar la proliferación de villas turísticas de lujo en el municipio.
La propuesta, impulsada por el concejal Gabriel González, denuncia que el crecimiento de este tipo de alojamientos está produciéndose “al margen de los límites establecidos por la normativa autonómica”.
Según la formación, la expansión de villas turísticas responde a “intereses especulativos que generan un urbanismo disperso, elevado consumo de recursos y presión sobre los servicios públicos”.
Además, sostiene que el modelo actual favorece el lujo y la segmentación territorial, en detrimento de la población residente y el equilibrio urbano.
La moción se basa en la Ley 2/2013, de Renovación y Modernización Turística de Canarias, que establece criterios claros sobre densidad, ubicación y límites máximos para este tipo de desarrollos.
Un máximo del 30%
En concreto, la formación morada argumenta que legislación autonómica limita la conversión de viviendas a uso turístico tipo villa a un máximo del 30% del suelo urbano consolidado, y establece densidades entre 10 y 40 unidades por hectárea, siempre a más de 200 metros del dominio público marítimo-terrestre.
Sin embargo, cita que “en muchos sectores de Adeje estos umbrales legales no se están considerando”, generando lo que consideran como “un urbanismo fragmentado”, que generan “altos consumos de agua y energía, y desplazamiento de residentes locales por la subida de precios”.
Sin embargo, Podemos Adeje sostiene que estos límites no se están aplicando en el municipio.
“El planeamiento vigente e incluso algunas modificaciones puntuales están permitiendo, cuando no incentivando, este tipo de desarrollo turístico sin evaluar su impacto acumulado sobre el territorio”, explicó González.
Entre las medidas concretas que propone la moción destaca introducir límites de densidad específicos para villas turísticas en el planeamiento urbanístico actual y suspender nuevas aprobaciones de desarrollos de este tipo hasta verificar el cumplimiento legal de forma sectorizada.
Desde Podemos alertan de que la falta de control está comprometiendo la sostenibilidad ambiental, el acceso a la vivienda y la cohesión social del municipio. González señala que este fenómeno está derivando en una segmentación urbana donde el turismo de lujo queda cada vez más aislado del tejido social local.
“Estamos asistiendo a una transformación del modelo de municipio, impulsada por la lógica del mercado, sin control público efectivo”, concluyó.
La moción se someterá a votación en el pleno ordinario de mañana del Ayuntamiento de Adeje.