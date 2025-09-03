economÍa

Promueven que los municipios canarios puedan regular el mercado inmobiliario

Se trata de replicar lo que ya está en marcha en ciudades como Hamburgo, Berlín y Ámsterdam
Promueven que los municipios canarios puedan regular el mercado inmobiliario
Promueven que los municipios canarios puedan regular el mercado inmobiliario. DA
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

El Gobierno de Canarias promoverá en colaboración con la Federación Canaria de Municipios (Fecam) una modificación de la Ley de Bases de Régimen Local para dotar a los ayuntamientos de toda España de herramientas legislativas para regular el mercado inmobiliario.

Ambas instituciones han acordado crear una mesa de trabajo y consensuar la reforma de varios artículos de esa ley para, a continuación, trasladar la iniciativa al ámbito de las conferencias sectoriales y de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con vistas a su aprobación en las Cortes.

Fernando Clavijo explicó ayer que este procedimiento irá en paralelo al emprendido en el ámbito comunitario para poder establecer algún tipo de limitación a la compra de vivienda en las islas por parte de no residentes.

Se trata de replicar lo que ya está en marcha en ciudades como Hamburgo, Berlín y Ámsterdam.

Desde la Fecam, Mari Brito aplaude “la ampliación de las competencias municipales en materia de ordenación urbanística, turística, tributaria y empadronamiento”.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas