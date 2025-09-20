Vuelco de un coche en Tenerife: hay cinco jóvenes heridos

Las edades de los heridos van de los 17 a los 23 años
Vuelco de un coche en Tenerife: hay cinco jóvenes heridos
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

Cinco jóvenes, entre ellos una menor de edad, han resultado heridos con policontusiones de carácter moderado al volcar un coche en la madrugada de este sábado en la avenida de Los Pueblos, en Adeje.

Las personas afectadas son cuatro mujeres, de 17, 18, 21 y 22 años, y un varón de 23, detallan fuentes del 112 Canarias.

Tras ser atendidos por personal del Servicio de Urgencias Canario fueron derivados al Hospital del Sur, al Hospital Quirón Adeje y al Hospital Universitario Hospiten Sur.

La Policía Local se encargó de realizar el atestado. 

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas