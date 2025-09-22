Atrapado tras volcar con su coche en Tenerife

Un hombre de 44 años resultó herido este domingo tras la salida de vía y posterior vuelco del vehículo en el que circulaba por la TF-21, a la altura del punto kilométrico 20, en el municipio de La Orotava, Tenerife.
El incidente fue comunicado a mediodía al Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, que activó de inmediato a los recursos de emergencia necesarios.
Efectivos de Bomberos de Tenerife liberaron al conductor, que había quedado atrapado en el interior del turismo.
Posteriormente, el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) atendió al afectado, que presentaba varios traumatismos de carácter moderado, y lo trasladó en una ambulancia de soporte vital básico a Hospiten Bellevue.
En el operativo también intervinieron agentes de la Guardia Civil, que instruyeron las diligencias correspondientes, así como el Servicio de Mantenimiento de Carreteras, encargado de la limpieza de la vía.