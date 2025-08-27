Vuelca una caravana en Canarias

Un hombre ha resultado herido este miércoles tras el vuelco lateral de una caravana en la carretera FV-2, a la altura del Camino de Los Alares, en el municipio de Antigua (Fuerteventura).
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió la alerta y activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios.
El afectado, que logró salir por sus propios medios del vehículo, presentó policontusiones de carácter moderado en el momento inicial de la asistencia. Fue trasladado en una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC) al Hospital General de Fuerteventura.
En la intervención participaron dos ambulancias del SUC —una de soporte vital básico y otra medicalizada—, efectivos de Emergencias Fuerteventura, Bomberos, que aseguraron el vehículo siniestrado, y la Guardia Civil, que se encargó de instruir el atestado correspondiente.