Vuelca un vehículo en Tenerife: el conductor rechaza ir al hospital

Efectivos de bomberos se personaron en el lugar
Efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC) atendieron a primera hora de hoy al conductor de un vehículo accidentado en Tenerife. El turismo acabó volcando. Una vez en el lugar, el hombre rechazó ser trasladado a un centro hospitalario.

Los hechos ocurrieron pasadas las 07.00 horas, en la carretera TF-2, a la altura de Barranco Grande.

Varias personas contactaron con el 112, que desplazó una ambulancia de soporte vital básico. Una vez en el lugar de los hechos atendieron a un varón de 43 años que declinó la posibilidad de ser trasladado a un hosptital.

En este vuelco de un vehículo también participaron efectivos de la Guardia Civil, del servicio de Carreteras del Cabildo de Tenerife y de Bomberos de Tenerife.

