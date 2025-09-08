Un vuelco y cinco heridos tras una colisión en el sur de Tenerife

Cinco personas han resultado heridas en la noche de este domingo tras la colisión de dos turismos en la vía TF-47, a la altura de Callao Salvaje, en el municipio de Adeje, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias.
El accidente se produjo a las 21:03 horas, cuando uno de los vehículos implicados quedó volcado de forma lateral.
El personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) atendió a los ocupantes de ambos turismos. Entre los heridos se encontraba una mujer de 27 años con un traumatismo craneal de carácter moderado y otra mujer de 25 años con un traumatismo torácico también moderado.
Además, otra mujer de 25 años sufrió policontusiones de carácter leve, un hombre de 27 años presentaba heridas en una extremidad superior y otro hombre registró contusiones en las extremidades, ambos de carácter leve.
Todos fueron trasladados en diferentes ambulancias a los hospitales Quirón Salud Costa Adeje y Universitario Hospiten Sur.
En el operativo intervinieron una ambulancia medicalizada y dos de soporte vital básico del SUC, además de efectivos de Bomberos de Tenerife, que aseguraron los vehículos tras la colisión.
La Guardia Civil instruyó las diligencias correspondientes y reguló el tráfico en la zona, ya que el accidente provocó retenciones. Por su parte, el Servicio de Conservación de Carreteras se encargó de la limpieza de la calzada.