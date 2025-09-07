Colas kilométricas en la TF-1 por un aparatoso accidente

Un accidente en el que un vehículo ha volcado provoca grandes retenciones en la autopista TF-1 a esta hora de la tarde.
El accidente ha ocurrido a la altura de Las Caletillas, en dirección Santa Cruz de Tenerife.
Por el momento se desconoce el alcance de los posibles heridos. Efectivos del Servicios de Urgencias Canario (SUC), de la Guardia Civil y del servicio de Carreteras del Cabildo trabajan en el lugar.
Se ruega máxima precaución y paciencia a los conductores que tengan que circular por la zona.
Qué hacer ante un accidente como el ocurrido en la TF-1
El accidente registrado este miércoles en la TF-1, en el que se han visto implicados varios vehículos, pone de nuevo sobre la mesa la importancia de saber cómo actuar en caso de encontrarnos ante una emergencia en carretera. Según la Dirección General de Tráfico (DGT), los nervios o el desconocimiento no deben impedir que actuemos correctamente: los primeros minutos tras un accidente son cruciales. En muchos casos, marcan la diferencia entre salvar una vida o agravar las consecuencias del siniestro.
Si eres testigo de un incidente como el sucedido en la autopista del Sur de Tenerife, lo primero es mantener la calma y aplicar la conducta PAS: Proteger, Alertar y Socorrer. Este protocolo internacional establece las bases para actuar con eficacia y seguridad ante una situación de emergencia en la vía pública.