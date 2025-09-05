Xarco, de Lucas Maes, cierra una etapa en la Casa del Vino de El Sauzal

Xarco, el restaurante de Lucas Maes que abrió sus puertas en la Casa del Vino de El Sauzal a mediados de 2022, realizó el último servicio este pasado domingo. Maes, el chef de origen belga que lleva años asentado en Tenerife, señala en un comunicado que cierra con gratitud y orgullo este restaurante que nació de la visión y la creatividad del chef y ha sido un espacio lleno de sabor, emoción y momentos inolvidables. Además, muestran en el comunicado su agradecimiento y que se llevan cada brindis, cada sonrisa y cada recuerdo con ellos.
Lucas Maes seguirá en Zumaque, Maes Bistrot, Aqua, el catering y Maes Garden
En el comunicado de despedida, Lucas Maes señala que seguirá trabajando con la misma pasión en sus otras casas: Zumaque y Maes Bristró (Puerto de la Cruz), Aqua (Los Gigantes) y Lucas Maes Catering, para acompañar al cliente donde quiera. También anuncia que abrirá Maes Garden, un espacio único donde estuvo hace años en el Camino Torreón Bajo, número 80, en el municipio de La Orotava, y que fue un punto emblemático y de referencia de la gastronomía portuense y del Norte de Tenerife. Como se ve, el chef no para con nuevos proyectos.
Maes Bristó, en la calle Puerto Viejo, 13, exquisitos platos de la cocina del chef
Lucas Maes no solo no para, sino que también esta pendiente de todos sus negocios de restauración. El pasado domingo allí estaba al frente del Maes Bistró. Exquisitos los platos: tonnato vitello, en esta ocasión con carne de cerdo; croquetas de queso e indias de verduras; noodles de lagostinos con leche de coco y pasta con carrilleras, espuma de parmesano, trufa y rúcula.
Más de 70 estrellas Michelin homenajean a Joan Roca en San Sebastián
El Festival Internacional de Cine de San Sebastián acogerá este año, dentro de la sección Culinary Zinema, el estreno del documental Uno de los nuestros, una producción de La Caña Sisters en colaboración con Visual Comunicación y el Grupo Dani García. La cinta reúne a 20 cocineros, que representan lo más granado del Olimpo gastronómico español -entre todos suman más de 70 estrellas Michelin-, para rendir homenaje al legado de Joan Roca, una de las figuras más representativas de la gastronomía española e internacional de nuestros días.
Dani García destaca la construcción de una identidad culinaria colectiva
Bajo la batuta de Dani García, el documental explora la complicidad entre generaciones, la transmisión del conocimiento y la construcción de una identidad culinaria colectiva, que ha situado a la cocina española en la vanguardia mundial. Nombres como Ramón Freixa, Albert Adrià, Martín Berasategui, Diego Guerrero, Quique Dacosta, Francis Paniego, Marcos Morán, Ricard Camarena, Eduard Xatruch o Paco Pérez participan en este reconocimiento a quien consideran un referente imprescindible y que ha inspirado a varias generaciones.
La guindilla
Cronómetros en las cafeterías
Bajo la batuta de Dani García, el documental explora la complicidad entre generaciones, la transmisión del conocimiento y la construcción de una identidad culinaria colectiva, que ha situado a la cocina española en la vanguardia mundial. Nombres como Ramón Freixa, Albert Adrià, Martín Berasategui, Diego Guerrero, Quique Dacosta, Francis Paniego, Marcos Morán, Ricard Camarena, Eduard Xatruch o Paco Pérez participan en este reconocimiento a quien consideran un referente imprescindible y que ha inspirado a varias generaciones.