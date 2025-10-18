Santa Cruz y La Laguna acogen la experiencia ‘Paisajes al Plato’

Los municipios de Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna se convirtieron el jueves en escenario de dos experiencias gastronómicas inolvidables que fusionaron paisaje, cultura e identidad bajo la marca Paisajes al Plato, proyecto organizado por The ShowRoom Mag con el apoyo de diversas instituciones públicas, tales como Islas Canarias Latitud de Vida, y entidades privadas.
En Santa Cruz, el histórico Palacio de Carta acogió por la mañana una exposición fotográfica en la que chefs reconocidos de la capital como Pedro Nel (Etéreo), Danny Nielsen (Restaurante Nielsen), Gerardo Cruz (Shibui), Daniel Pacheco (La Forêt), Jorge Villarroel (Kiki), Juan Carlos e Icíar Pérez (Moral), y Alberto Margallo (San Sebastián 57), presentaron sus creaciones inspiradas en los paisajes más emblemáticos del municipio. Cada plato fue una interpretación artística del territorio, transformando su luz, su ritmo urbano y su entorno marítimo en experiencias comestibles que reflejan la energía de la capital tinerfeña.
De manera simultánea, La Laguna vivió una velada excepcional en el Eco Hotel Costa Mágica, que dio comienzo a las 18:30 horas con un atardecer único entre los paisajes del norte de la isla. Bajo la dirección del chef Braulio Simancas, y con la participación de destacados chefs locales como Oliver Geyer (Conny), Patricia Rodríguez y Katerine Guzmán (Casa Portela), y Yeray Abalde (Sorimba); así como los invitados vascos Ruben González de La Peña Vitoriana y Juan García del Restaurante Dolar.