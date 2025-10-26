Fuerte impacto entre la Policía Local de Santa Cruz y un vehículo: dos agentes y una mujer heridos

Durante la madrugada de este domingo se producía un importante incidente en la avenida Reyes Católicos con la calle Miguel de Unamuno, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife, por la colisión entre un vehículo de la Policía Local y un turismo.
Varios testigos en la zona comentan a este periódico que los agentes se desplazaban hacia una intervención en la zona de Tomé Cano, y circulaban con las sirenas y las luces del coche patrulla encendidas.
El incidente ocasionó heridas leves sobre los dos agentes de policía y la conductora del vehículo, como consecuencias del fuerte impacto.
Hasta el lugar se desplazaron Bomberos de Tenerife y la Policía Local para instruir las diligencias.