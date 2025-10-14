Alertan de un segundo accidente coche-moto en Tenerife en menos de 24 horas

Un motorista de 25 años resultó herido este martes tras una colisión con un turismo registrada en la carretera de El Boquerón, en el municipio de La Laguna. Se trata del segundo suceso de estas características en la Isla en menos de 24 horas.
El siniestro ocurrió en torno a las 11.12 horas, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 recibió un aviso alertando del choque entre ambos vehículos.
Hasta el lugar se desplazaron los recursos de emergencia necesarios: una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), junto a efectivos de la Guardia Civil y del Servicio de Carreteras.
El personal sanitario del SUC asistió al joven motorista, que presentaba varios traumatismos de carácter moderado, y procedió a su traslado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario de Canarias (HUC).
En el lugar también fue atendida una mujer con síntomas leves, que no precisó traslado hospitalario.
La Guardia Civil instruyó las diligencias correspondientes y el Servicio de Carreteras trabajó para restablecer la normalidad en la vía una vez retirados los vehículos implicados.