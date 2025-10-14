Graban una monumental reyerta en Tenerife: “Turismo de calidad”

“Turismo de calidad“, “me encanta esta nueva generación” o “siempre allí” son solo algunas de las reacciones a la última pelea entre turistas en la conocida zona de ocio de Las Verónicas, en el término municipal de Arona.
El perfil de Cosa_Famosa en Instagram compartió la escena en la noche del lunes y, apenas horas después, la publicación se ha hecho viral con numerosas interacciones y decenas de comentarios, casi todos en la misma línea de los mencionados.
En los últimos meses, se han producido al menos tres incidentes muy semejantes en zonas de ocio del Sur de Tenerife que involucran a turistas en peleas callejeras, casi todas ellas virales en redes sociales.
En mayo, un grupo de extranjeros protagonizó una reyerta en la misma zona que se hizo pública con un vídeo en Instagram y derivó en detenciones policiales, lo que generó indignación vecinal
Y en agosto, otra grabación mostró a un grupo de jóvenes turistas peleando tras salir de una discoteca, lo que obligó a la Policía Nacional a intervenir para separar los implicados mientras los curiosos grababan con sus móviles.
“Todos grabando en lugar de separarlos”
Juli, un usuario en la red social, lanza una seria reflexión sobre el último enfrentamiento entre turistas en este enclave de Arona: “Qué feo. Y lo peor es el morbo de la gente: todos grabando en vez de pararlos. Un mal golpe y lo matan“.