La Aemet actualiza la previsión del tiempo en Canarias: calima en “niveles altos” y temperaturas en ascenso

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha actualizado la previsión del tiempo en Canarias para este martes, destacando las rachas ocasionales muy fuertes en vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas, así como en la zona de El Paso, en La Palma, desde últimas horas de la tarde.
Otro de los fenómenos que cobran protagonismo la jornada de hoy es la calima, que afectará en niveles altos a la provincia de Las Palmas.
En el norte de las islas de mayor relieve predominarán cielos nubosos, abriéndose claros durante las horas centrales.
Las temperaturas presentarán un ascenso en el sur y oeste, y un descenso en medianías orientadas al norte y este, que será más acusado en las máximas de las islas occidentales. Así, se podrían alcanzar los 28 grados de máxima este martes.
El viento soplará del noreste arreciando durante la tarde a fuerte con rachas ocasionales muy fuertes en vertientes sureste y noroeste de las islas montañosas, así como en la zona de El Paso.