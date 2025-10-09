Aguere celebra la palabra escrita con un centenar de propuestas en cuatro días

La Feria del Libro de La Laguna comenzó este jueves en la plaza del Cristo, un espacio que hasta el próximo domingo se convierte en el centro de la cultura literaria insular, merced a la presencia de 50 librerías y sellos editoriales, así como de un programa que contempla más de un centenar de actividades de promoción de la lectura.
El acto inaugural de este encuentro con la palabra escrita contó con la participación del alcalde del municipio, Luis Yeray Gutiérrez; la presidenta de la Asociación de Libreros de Tenerife (Aprolite), Remedios Sosa, y el concejal de Cultura, Adrián del Castillo, junto a otros miembros de la corporación local, quienes recorrieron varios de los puestos de exposición y venta de libros.
Luis Yeray Gutiérrez reiteró la voluntad del ayuntamiento que preside de respaldar esta cita que, gracias al apoyo del Gobierno de Canarias -a través del Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC) y la Dirección General de Comercio- y el Cabildo de Tenerife, convierte a la ciudad en centro de la cultura del libro en el Archipiélago.
APUESTA POR LA CULTURA
“El espacio habilitado en la plaza del Cristo se ha mostrado como el más idóneo para albergar esta feria, que ya está consolidada y por la que vamos a seguir apostando, porque apostar por la cultura es vertebrar a la sociedad”, puso de relieve el alcalde lagunero, quien mostró su gratitud por la amplia participación de “un elenco de escritores y de escritoras de primerísimo nivel”, de igual modo que por el trabajo de la Asociación de Libreros de Tenerife y de todo el personal del área de Cultura.
“Nosotros estamos en la red estatal de ferias del libro y tenemos la satisfacción de que La Laguna cada vez suma más librerías, más editores y presentaciones”, comentó en su intervención Remedios Sosa, al tiempo que hizo hincapié en que “las ferias del libro son los mejores actos para la animación a la lectura” y, a este respecto, precisó que la programación prevista hasta el domingo en la plaza del Cristo, a la que rebautizó como plaza de la Cultura, está planteada para todo tipo de públicos y edades.
Dentro de esa programación de más de un centenar de actividades literarias, profesionales y familiares, cabe mencionar la presencia de autores como Sabina Urraca, Pedro Torrijos, Amaia Arrazola, Cristina Oñoro, Ana Jarén, Julia Peró, Juan y Javier Gallego, Miguel Fernández y Daniel María.
Además, la edición número 37 del encuentro literario insular rinde homenaje a los escritores Luis Alemany, Fernando Senante y Jaime Mir, fallecidos este año. Del mismo modo, se presentan nuevos autores y autoras de la Escuela Literaria, así como de editoriales regionales, que simbolizan el futuro de la literatura isleña.
ALONSO QUESADA
Los espacios Alonso Quesada, Isla y Zona Cero concentran los encuentros con escritores, las presentaciones y los debates, mientras que la denominada Zona Diversidad -en la que se incluyen los espacios Hotel Hall y Lino de los Sueños– está dedicada a talleres escolares, actividades familiares, tecnología y artes escénicas. A ello se suman una zona gastronómica y un escenario para conciertos, teatro, danza, circo y pasacalles. La participación de festivales como el Clownbaret (FIC), La Noche de los Cuentos y Loba aportará contenidos propios, enriqueciendo aún más la programación.
La edición de este año cuenta además con la colaboración de empresas y entidades como Cajasiete, Spar Tenerife, Heineken, Fuentealta, Imprenta Reyes, Fedeco, Lapanera, Colectivo Loba, Festival Época, Uve de Vida, Troysteatro, La Gaveta Literaria y Garabato Cultural, entre otras. Toda la información y la programación al completo pueden consultarse en el sitio web www.ferialibrotenerife.es.
Desde que naciera en 1988, la feria ha sido punto de encuentro para lectores, autores y profesionales del sector editorial. Su traslado a La Laguna en 2021 marcó una nueva etapa.