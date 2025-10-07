“Al vernos por la calle nos llaman los ángeles de Costa del Silencio”

Todo empezó el 19 de septiembre de 2023 con una publicación en Facebook. En ella, Hannelore Ottevaere, vecina de Chayofita, en Costa del Silencio, comunicaba que esa tarde se disponía a recoger la basura acumulada en la parte trasera de la urbanización y animaba a posibles voluntarios a acompañarla.
Se presentó una pareja lituana y Wanda, una ciudadana portorriqueña-estadounidense de Las Galletas. En la siguiente convocatoria se unió Céline, después llegaría Silvia… Nacía así Costa del Silencio Limpio, uno de los movimientos ciudadanos más valorados en el sur de Tenerife que se ha convertido en un ejemplo de trabajo en beneficio de la comunidad y de convivencia e integración, dado que sus miembros, mayoritariamente mujeres, son de diferentes nacionalidades.
Desde entonces, este grupo de medio centenar de residentes no ha dejado de limpiar y adecentar una zona que fue una joya turística en la década de los 70 y 80 y que el paso del tiempo ha terminado por borrar las huellas de su gloria. Una realidad que este colectivo ciudadano intenta revertir a toda costa.
Minigolf renovado
Uno de sus principales logros salta a la vista en el viejo Parque Damon, que presentaba un minigolf en ruinas, árboles muertos, ramas por los suelos, basuras y grafitis. “Para todo el mundo eso era un terreno prohibido, pero poco a poco, con consistencia, las ganas de mejorar la zona y el apoyo y los aplausos de los vecinos lo hemos ido logrando”, subraya Hannelore Ottevaere, presidenta de Costa del Silencio Limpio.
Después de casi dos años de zafarranchos dos veces por semana, el emblemático recinto de ocio recuerda al pequeño oasis que fue para varias generaciones de turistas y tinerfeños. “Era un lugar que ayer parecía perdido y hoy respira vida”, enfatiza la activista belga, quien agradece la colaboración del Ayuntamiento de Arona -especialmente de la concejal Clari Pérez- en la aportación de material y la retirada de escombros.
En el segundo aniversario de Costa del Silencio Limpio, celebrado en un restaurante de la zona, la asociación ya tiene en mente nuevos retos, entre los que incluye generar conciencia entre los jóvenes, según reveló su impulsora a este periódico: “Tenemos una larga lista de áreas que hay que limpiar, arreglar y pintar, pero también queremos llegar a la juventud, yendo a los colegios e institutos para concienciar a los niños y adolescentes sobre trabajo voluntario, el servicio a la comunidad, la conciencia cívica y la importancia de mantener nuestro entorno limpio”.
Cambio de mentalidad
Hannelore comentó que, aunque cueste creerlo, hay personas que les reprochan su labor. “Hay gente que nos critica diciendo que hacemos el trabajo del Ayuntamiento, pero nosotros limpiamos áreas privadas y zonas que no están incluidas en el plano urbanístico, lo que es casi todo Costa del Silencio”, explica, e insiste en cambiar la mentalidad dando ejemplo, “porque con el lema de yo pago mis impuestos mucha gente cree que tiene el derecho a tirar una lata, una cajetilla de tabaco, un kleenex, restos de poda y bolsas con escombros donde sea, incluso diciendo que con eso le dan trabajo al barrendero”.
Pero, por encima de todo, se queda con la colección de elogios espontáneos que reciben en las redes sociales y cada vez que se ponen el chaleco reflectante y salen a la calle con escobillones, palas y cubos: “Nos llaman los ángeles de Costa del Silencio, nos dicen que somos las mejores personas del Sur, que tenemos el cielo ganado y hasta que merecemos una estatua”.
Hannelore lamenta que la palabra voluntario sea “poco conocida” en Canarias. Un término que quiere reforzar predicando con el ejemplo y con la complicidad de nombres propios como el de Wanda, Marcia, Silvia, Patrick, Regina y tantos otros. “Sin ellos yo no sería nadie y hubiera sido imposible hacer algo tan grande. Pero lo que viene será aún mayor”, avisa.