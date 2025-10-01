La Guardia Civil descubre cerca de 600 alimentos caducados en un comercio de Canarias

La Guardia Civil ha intervenido en un comercio de alimentación de Gran Canaria 575 productos caducados puesto a la venta al público.
La Patrulla fiscal y Fronteras de Santa María de Guía, tras la alerta ciudadana de que en el establecimiento existían productos caducados, realizó una visita para seguir un control para el correcto funcionamiento del negocio.
La sorpresa de los agentes fue cuando observaron que el establecimiento reincidía con productos caducados y en mal estado dispuestos para su comercialización, volviendo a poner en grave peligro la salud de todas las personas que compraban los productos en la localidad de Las Palmas.
El comercio ya había sido inspeccionado en abril de 2024 por el mismo motivo.
Variedad de productos caducados
Por ello, la Guardia Civil precintó un total de 575 artículos caducados y en mal estado que estaban sin etiquetados en idioma castellano, tales como, legumbres, especias, botes de soja, pastas, frutos secos, conservas, batidos, snacks, galletas, pescado, marisco.
Ante lo acaecido, los agentes informaron al Área de Salud Pública del Gobierno de Canarias de lo ocurrido para que tome medidas pertinentes sobre el local inspeccionado, haciendo especial hincapié sobre su reincidencia.
En ambas actuaciones se han retirado a este comercio un total de 7.569 productos alimenticios caducados y en mal estado.
Según el Reglamento 852/2004 del Parlamento Europeo que regula lo relativo a la higiene de los productos alimenticios, es un objetivo fundamental de la legislación alimentaria lograr un nivel elevado de protección de la vida y salud de las personas.