Aníbal Bueno, Khadija Amin y Juan Cruz estrenan Periplo

Periplo, el Festival Internacional de Literatura de Viajes y Aventuras de Puerto de la Cruz, inicia este lunes, 20 de octubre, su decimotercera edición adentrándose en culturas que perduran pese a la globalización, el testimonio de las mujeres afganas silenciadas y un recorrido por el periodismo y la literatura. El festival, que se celebra hasta el próximo domingo, contará mañana con las voces de Aníbal Bueno, Khadija Amin y Juan Cruz en el Lago Martiánez.
Aníbal Bueno, científico y fotógrafo, ha dedicado más de un decenio a explorar algunos de los rincones más remotos del planeta para conectar con las comunidades minoritarias que aún conservan tradiciones y estilos de vida ancestrales. Khadija Amin, periodista refugiada en España, compartirá su testimonio para poner sobre la mesa la realidad de las mujeres de Afganistán en la actualidad y el papel de la comunidad internacional en la protección de los derechos humanos. Juan Cruz Ruiz, escritor y periodista portuense, conversará acerca de su obra Secreto y pasión de la literatura, un abanico de entrevistas, retratos y testimonios de algunos de los escritores clave de las letras hispanas y universales.
Pero además de los actos programados en el Complejo Turístico Costa Martiánez, también se podrá acudir mañana al Espacio Cultural Castillo de San Felipe para contemplar la exposición Cumbres a la vista. Miradas desde la montaña, de la Federación Insular de Montañismo de Tenerife (FIMT), que se inaugura a las 16.30 horas.
‘ÚLTIMOS LUGARES’
En compañía del periodista José Naranjo, Aníbal Bueno hablará (18.00 horas), en una charla titulada Los últimos lugares del planeta, de su paso por más de 110 países con la única compañía de su cámara y su deseo empírico de conocer y documentar la vida de aquellas comunidades minoritarias en las que perduran sus raíces ancestrales a pesar de la presión que ejerce la globalización. Asimismo, como parte de Periplo Formación, la iniciativa que acerca diversas realidades al alumnado de los centros educativos de Tenerife, ofrecerá por la mañana (12.00) la ponencia Rincones olvidados del planeta.
Forzada a huir de su país tras la toma de Kabul por los talibanes el 15 de agosto de 2021, Khadija Amin es una periodista que se ha convertido en una voz imprescindible para dar visibilidad a los derechos de las mujeres afganas y denunciar las violaciones de sus libertades.
En compañía del periodista Nicolás Castellano, Amin compartirá (19.15 horas), en Voces apagadas: el borrado de las mujeres en Afganistán, su testimonio como superviviente de un matrimonio forzoso y de la violencia de género, así como su papel en la escena mediática al trabajar como presentadora y reportera de la Televisión Nacional de Afganistán, puesto que tuvo que abandonar en 2021.
En la actividad complementaria Periplo Formación, Khadija Amin ofrecerá al alumnado (10.00) la ponencia Afganistán, un país que borra a las mujeres.
El festival cerrará su primera jornada con Juan Cruz (20.30 horas). Junto a la periodista Saray Encinoso, presentará su libro Secreto y pasión de la literatura (Tusquets, 2025), una obra que dialoga en sus páginas con figuras clave para comprender la literatura hispanoamericana y universal. Desde Borges, García Márquez y Vargas Llosa hasta Almudena Grandes, Leonardo Padura y Günter Grass.
ARTÍFICES
Comando Periplo nació en 2015 como una plataforma de participación. Integrada por asociaciones, empresas, instituciones y vecinos, es una red voluntaria que aporta experiencia, creatividad y esfuerzo con el objetivo de garantizar la calidad y sostenibilidad de Periplo. En coordinación con el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz, sus miembros proponen ideas y participan activamente en la organización.
Periplo cuenta, además, con la colaboración del Ministerio de Cultura, el Cabildo de Tenerife, el Complejo Turístico Costa Martiánez, Casa África, la Biblioteca Pública Municipal Tomás de Iriarte y Skoda.