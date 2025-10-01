En estado crítico tras un apuñalamiento en Tenerife

Un joven de 28 años se encuentra en estado muy grave tras haber sido víctima de una agresión con arma blanca en Arona este martes por la noche.
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió la alerta poco antes de las 22:30 horas, en la que se solicitaba asistencia sanitaria en la calle Tenerife por un apuñalamiento.
De inmediato, se movilizaron los recursos de emergencia necesarios, entre ellos dos ambulancias, cuyo personal asistió al afectado que tenía una herida en el tórax de carácter muy grave causada por el arma blanca.
Tras estabilizarlo, fue trasladado en ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde ingresó en estado crítico.
La Guardia Civil y la Policía Local instruyeron las correspondientes diligencias.