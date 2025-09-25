Herida grave una joven de Tenerife tras ser apuñalada por su pareja

Agentes de la Guardia Civil han detenido en la tarde de este miércoles a un hombre tras presuntamente apuñalar a su pareja en una vivienda en La Jaca, en el municipio de Arico, Tenerife.
La detención se produjo poco después de este suceso, en torno a las 16.00 horas de este miércoles, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil.
A consecuencia de esta agresión grave, la víctima se encuentra ingresada en el hospital, aunque evoluciona “favorablemente”. Por su parte, el presunto agresor se encuentra detenido a la espera de pasar a disposición judicial en los próximos momentos.