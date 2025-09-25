violencia de género

Herida grave una joven de Tenerife tras ser apuñalada por su pareja

El presunto agresor se encuentra detenido a la espera de pasar próximamente a disposición judicial
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

Agentes de la Guardia Civil han detenido en la tarde de este miércoles a un hombre tras presuntamente apuñalar a su pareja en una vivienda en La Jaca, en el municipio de Arico, Tenerife.

La detención se produjo poco después de este suceso, en torno a las 16.00 horas de este miércoles, según han confirmado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil.

  1. El 27% de las mujeres incluidas en VioGén en Canarias tiene entre 18 y 30 añosEl 27 % de las mujeres incluidas en VioGén en Canarias tiene entre 18 y 30 años

A consecuencia de esta agresión grave, la víctima se encuentra ingresada en el hospital, aunque evoluciona “favorablemente”. Por su parte, el presunto agresor se encuentra detenido a la espera de pasar a disposición judicial en los próximos momentos.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas