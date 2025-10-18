El PSOE denuncia que Arona “ha agotado el dinero para fiestas”

El grupo socialista del Ayuntamiento de Arona denunció ayer públicamente que el gobierno local, conformado por PP, Coalición Canaria y Vox, “ha agotado en apenas tres meses el presupuesto previsto para fiestas y eventos, teniendo que recurrir a una nueva modificación de crédito para seguir financiando este tipo de actividades”. La crítica se apoya en el expediente aprobado en el último pleno extraordinario, donde el propio gobierno reconoce que “se agotó el crédito destinado a actividades festivas y eventos locales”.
La modificación asciende a 243.400 euros y se ha aprobado con carácter urgente, en un contexto en el que los socialistas acusan al gobierno de utilizar el remanente de tesorería como un “salvavidas político” para tapar la falta de previsión. “¿Cómo se agota una partida en octubre de un presupuesto aprobado en junio?”, criticó el portavoz del PSOE, José Julián Mena.
El presupuesto general del Ayuntamiento de Arona para 2025 fue aprobado el pasado mes de junio por el grupo de gobierno con una cifra récord de 127,3 millones de euros.
Ya en julio, el gobierno municipal llevó al pleno una primera modificación presupuestaria de 400.000 euros, que fue destinada también a reforzar partidas festivas y promocionales, como un Plan de Promoción Económica tasado en 220.000 euros, la Feria del Pescado, en 50.000 euros, la Noche de Castañas y Vino, con la misma cuantía, y diversas actividades del Mercado del Agricultor, por valor de 80.000 euros
Para el PSOE, que ya cuestionó los tiempos de la primera modificación al considerar incoherente aprobar unas cuentas y, apenas un mes después, recurrir al remanente de tesorería, esta secuencia evidencia que el gobierno local “carece de planificación y utiliza las modificaciones como vía de escape ante una mala gestión”.
2,6 MILLONES DE EUROS
Según el análisis de los presupuestos municipales, entre las partidas iniciales del presupuesto figuraban el Carnaval Internacional de Arona, con 550.000 euros; las Fiestas Patronales, con 250.000, o los Actos Populares Navideños, con 80.000 euros, entre otras destinadas a eventos y festejos locales. La suma total ascendía a 2.003.394 euros en el documento aprobado en junio.
A este montante se sumó la modificación de julio (400.000 euros), y ahora la más reciente en octubre (243.400 euros), lo que eleva el gasto total en estas áreas a, al menos, 2.646.794 euros en lo que va de año.