Asaari Bibang escenifica en el Otoño Cultural 2025 el monólogo ‘Humor negra’

La Fundación CajaCanarias continúa hoy jueves con la programación del Otoño Cultural 2025 y recibe a Asaari Bibang, quien presentará su monólogo Humor negra (20.00 horas). La función, que también forma parte de las actividades culturales de las Jornadas Visibilizando Contracorriente, tendrá lugar en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife. Las entradas se encuentran a la venta en el sitio web www.cajacanarias.com.
Humor negra es un monólogo antirracista y afrofeminista, con el que la artista, escritora y activista ecuatoguineana logra hablar sin tapujos de las particularidades de ser mujer, negra y migrante en España. Asaari Bibang hace un recorrido que obliga al espectador a ponerse frente al espejo de los tópicos, prejuicios y estereotipos, a la vez que le invita a acompañarla en su propio viaje de deconstrucción.
Se trata de un show dinámico, en el que se tocan temas como el síndrome del salvador blanco, la importancia de la representación, negro único, las parejas interraciales o la hipersexualización de la mujer negra en el imaginario colectivo.