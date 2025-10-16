sucesos

Un hombre se atrinchera en una casa en Tenerife: la policía descarta que tenga una rehén

El hombre porta un cuchillo; en un primer momento se pensó que tendría a alguien retenido
Un hombre se ha atrincherado en una vivienda en Tenerife, concretamente en la zona de Ofra, según han confirmado distintas fuentes a DIARIO DE AVISOS. Un testigo afirmó que el hombre habría cogido como rehén a una mujer, algo que ha sido descartado por la policía.

En el lugar se encuentran agentes de la Policía Local, así como de la Policía Nacional (negociador). En el lugar se encuentran dos ambulancia así como seis furgones policiales.

Fuentes de la Policía Nacional se trataría de un “reincidente”, según Canarias Radio.

El hombre tendría un cuchillo, contaría con antecedentes de problemas de salud mental y se encuentra en una vivienda ubicada en la calle Tagore.

