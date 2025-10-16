Reducen al hombre que se había atrincherado en una vivienda en Tenerife

El trabajo de la negociadora de la Policía Nacional ha logrado que el hombre que se había atrincherado en una vivienda en Tenerife haya abandonado la misma.
El hombre se había atrincherado en su casa en Tenerife, concretamente. Un testigo afirmó que el hombre habría cogido como rehén a una mujer, algo que ha sido descartado por la policía.
En el lugar se encuentran agentes de la Policía Local, así como de la Policía Nacional (negociador). En el lugar se encuentran dos ambulancia así como seis furgones policiales.
Fuentes de la Policía Nacional se trataría de un “reincidente”, según Canarias Radio.
El hombre tendría un cuchillo, contaría con antecedentes de problemas de salud mental y se encuentra en una vivienda ubicada en la calle Tagore.