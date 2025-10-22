sucesos

Atropellan a dos personas en pleno centro de Santa Cruz

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió la alerta
WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

Una mujer de 57 años ha resultado herida este miércoles con policontusiones de carácter moderado al ser atropellada en Santa Cruz de Tenerife.

Los hechos han sucedido a las 16.07 horas cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que informaban del atropello de dos personas en la Avenida Tres de Mayo.

  1. Atropellan a una mujer en la TF-1Atropellan a una mujer en la TF-1
  2. Un nuevo sistema evitará el atropello de animales en la TF-1

El personal del SUC valoró a dos afectados, uno de ellos sin lesiones, y el otro, una mujer que trasladó al Hospital de La Candelaria mientras que la Policía Local instruyó el atestado.

WhatsAppTelegramRedditLinkedIn

TE PUEDE INTERESAR

NOTICIAS RELACIONADAS

HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas
HemerotecaHemeroteca
PublicidadPublicidad
EsquelasEsquelas