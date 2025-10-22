Nuevo atropello en Tenerife: la víctima está en el hospital

Una joven de 24 años ha sido víctima de un atropello a primera hora de este miércoles, 22 de octubre, en el barrio santacrucero de Santa María del Mar.
Según ha informado el 112 Canarias a Diario de Avisos, el accidente ha tenido lugar en la calle Punta de la Vista.
La víctima ha sido trasladada en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria con un traumatismo de carácter moderado.
La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife ha instruido el atestado correspondiente.
Otros dos atropellos en las últimas horas
Anoche, un operario de carreteras de 57 años también fue atropellado en la TF-1 ocasionándole lesiones incompatibles con su vida que confirmaron su fallecimiento.
El accidente mortal tuvo lugar pasadas las 23:00 horas a la altura de Fañabé, en Adeje, en dirección sur.
Además, a primera hora del martes, una mujer fue arrollada por un vehículo cuando se encontraba en el arcén de la vía por una avería en su coche a la altura de Los Cristianos, dirección Santa Cruz.
En esta ocasión, sufrió un traumatismo en miembro inferior de carácter moderado y fue trasladada en ambulancia al Hospital del Sur.