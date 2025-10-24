Bronzo abre la muestra ‘EXpecies y ENdémicas’, con obra de Nela Ochoa

Espacio Bronzo inaugura este viernes (20.00 horas) la exposición EXpecies y ENdémicas, con obra de Nela Ochoa, que se podrá visitar hasta el 22 de noviembre en la sala lagunera situada en el número 19 de la calle Núñez de la Peña. La autora venezolana, afincada en Canarias desde 2017, lleva su interés por la genética a especies naturales de las Islas en vías de extinción.
Las obras que presenta Ochoa en Espacio Bronzo pueden distinguirse por su formato y los materiales con las que se elaboran. En primer lugar, se encuentra una serie de piezas en tres dimensiones y en relieve, creadas con elementos diversos, como cuentas de collar, bates de béisbol, textiles y otros componentes, y, por otro lado, una serie de obra gráfica impresa elaborada con material fotográfico retocado con ordenador.
La artista asigna colores diferentes a cada una de las cuatro bases de la cadena del ADN y las combina de acuerdo a las secuencias de información biológica que estructura cada especie.