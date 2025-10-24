Rotunda repulsa en el Parlamento de Canarias a los bulos lanzados contra los migrantes por un portavoz de Vox

Rotundo rechazo de la inmensa mayoría de los representantes de la soberanía popular en el Parlamento de Canarias a la intervención de un portavoz nacional de Vox sobre migración y presidente de una asociación llamada Una Policía para el Siglo XXI, Samuel Vázquez, después de que, ayer, aprovechase una invitación de la Cámara para propagar sin pruebas bulos racistas y aporofóbicos, tales como vincular este fenómeno con un aumento de la delincuencia.
La repulsa fue tal que hasta desde Coalición Canaria, socio político de estos ultras de derechas en municipios tan importantes como Arona, Granadilla de Abona y Teguise (Lanzarote), expresaron su repulsa ante los infundios de Vázquez, que incluso puso en duda -también sin pruebas- a la mismísima fiscal general de Canarias, María Farnés Martínez, por cuanto las estadísticas oficiales que periódicamente facilita el Ministerio Público desmontan este afán de criminalizar a los migrantes para, así, alimentando el odio al diferente, captar los votos suficientes que permiten a estos ultras disfrutar de sueldos públicos .
Sin ofrecer dato alguno que sostuviera sus palabras, dicho portavoz del grupo ultraderechista aseguró ayer -para escándalo de los presentes- que desde 2017 en Canarias han aumentado los homicidios, las riñas tumultuarias con lesiones graves, los robos con violencia e intimidación, las violaciones y el tráfico de drogas, incrementos que no responden a que haya más denuncias, aseguró.
“Las tasas de criminalidad utilizadas políticamente pueden dar la impresión de descenso, pero no reflejan la percepción real de inseguridad en los barrios”, insistió Vázquez, quien añadió que “cualquier problema social desbordado en el espacio y el tiempo [sic] se convierte casi de manera inmediata en un problema de seguridad”.
Como no podía ser de otra manera, todos los representantes de los grupos del Parlamento de Canarias, salvo Vox, le contestaron remitiéndose a los datos oficiales de la Fiscalía de Canarias. “La Fiscalía de Canarias ya ha dejado claro que no existe un solo dato que vincule la migración con la delincuencia en Canarias”, le espetó a este respecto la diputada de Nueva Canarias Carmen Hernández.
Como quiera que, para defender sus bulos, Vázquez no dudó en sostener que la fiscal general de Canarias es capaz de manipular dichas estadísticas (llegó a decir que hace “trampas”), hasta la diputada de CC Socorro Beato, presidenta de la comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico y Justicia del Parlamento, lo llamó al orden por faltar el respeto a la institución de la Fiscalía, mientras los diputados del PSOE y Nueva Canarias prefirieron abandonar la sesión antes de tener que soportar la segunda intervención del ultraderechista.
Ciertamente, Beato respondió al nivel exigible a su responsabilidad al frente de dicha comisión al pedirle “respeto, decoro y dignidad”, por haber “atentando contra el respeto, la dignidad y el decoro de una institución como es la Fiscalía”, mientras que otro diputado de CC, Jonathan Felipe, ya había adelantado que los datos de la Fiscalía desmentían a Vázquez, quien sostuvo que sus cifras son oficiales y corresponden al Ministerio del Interior, pero en momento alguno probó que no estuviera mintiendo.
La oposición afeó la intervención del ultraderechista, de tal modo que la representante del PSOE Nayra Alemán pidió al compareciente que trabaje con “datos rigurosos y contrastados, no de oídas”, y por eso los socialistas esperarán a que sea la Fiscalía la que exponga la información oficial el próximo lunes.
Además, Carmen Hernández, de Nueva Canarias, también le recordó que el Parlamento de Canarias “se rige por datos oficiales, no por afirmaciones no contrastadas”, y subrayó que la Fiscalía de Canarias ya ha dejado claro que “no existe un solo dato que vincule la inmigración irregular con la delincuencia en Canarias”.
Partidos que apoyan al Gobierno canario como ASG expresaron su malestar. A su diputado, Jesús Ramos Chinea, le bastó con remitirse a los datos de la Fiscalía.
Hasta Luz Reverón, del PP, también se remitió a los datos de la Fiscalía, estuvo tan escueta como contundente al citar el artículo 1 de la Constitución, que establece que los valores superiores del ordenamiento jurídicos son la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Otra cosa es que Vázquez lo entienda.